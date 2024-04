Fusillade dans une école en Finlande : «le harcèlement» est le mobile de l'enfant auteur des tirs

Ce mercredi 3 avril, la police a déclaré que «le harcèlement» était à l'origine de la fusillade qui a causé la mort d'un enfant et blessé deux autres dans une école de Vantaa, au nord d'Helsinki, en Finlande.

Un pays en deuil. L’enfant de 12 ans, suspecté d’avoir tué par balle un camarade de classe et blessé gravement deux autres dans une école en Finlande, a évoqué le «harcèlement» comme raison de son passage à l'acte, ont indiqué les autorités finlandaises ce mercredi 3 avril.

«Le suspect a déclaré lors de ses interrogatoires qu'il avait été victime de harcèlement, et cette information a également été confirmée lors de l'enquête préliminaire menée par la police », ont déclaré les forces de l'ordre dans un communiqué, ajoutant que l’adolescent avait été transféré dans l'établissement en début d'année.

Muni d'une arme à feu de type revolver appartenant à un proche, le jeune garçon a tiré mardi matin dans son école de Vantaa, près d’Helsinki, tuant un garçon de son âge et blessant deux filles, l'une finlandaise et l'autre de double nationalité finlandaise et kosovare.

Lors de sa fuite, il a également menacé d'autres élèves avec son arme à feu en se dirigeant vers une autre école, a précisé la police.

Après la fusillade, l'agresseur présumé a été appréhendé et placé en garde à vue, mais en raison de son jeune âge, il ne sera pas incarcéré. Cependant, il sera confié aux services sociaux, a indiqué la même source.

Ampumavälikohtaus Vantaalla järkyttää syvästi. Ajatukseni ovat uhrien, heidän läheistensä ja Viertolan koulun muiden oppilaiden ja henkilökunnan luona.





Seuraamme tilannetta tiiviisti ja odotamme viranomaisten päivittyviä tietoja.https://t.co/wJjwp8mcal — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 2, 2024

Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a pris la parole sur X (anciennement Twitter) déclarant : «La fusillade de Vantaa est profondément choquante. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux autres élèves et membres du personnel de l'école Viertola».

Plusieurs personnes ont déposé des bougies, des fleurs et des peluches devant l'école, où elles ont observé un moment de recueillement.

En hommage aux victimes, les bâtiments et institutions publics ont mis leurs drapeaux en berne ce mercredi, jour de deuil national déclaré par le gouvernement finlandais.