Voici les 3 signes astrologiques qui briseraient le plus de cœurs

Indépendants et très attachés à leur liberté, ces signes astrologiques sont connus pour être les plus grands briseurs de cœur du Zodiaque.

Le verseau

Sur la première marche du podium, on retrouve le Verseau. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, quand ça ne lui convient pas, ce natif n’est pas du genre à tergiverser. S’il a décidé de mettre un terme à sa relation, «il ne va pas hésiter à le faire». Ce signe d’Air a un côté «tranchant, rigide et froid». Dirigé par Uranus, «la planète de l’indépendance et de la liberté», précise la spécialiste, il ne supporte pas «les contraintes liées au couple».

Le Sagittaire

Gouverné par Jupiter, la planète de l'expansion et de l'exagération, le Sagittaire «aime les grands espaces, voyager, et les nouveaux horizons». En couple, «il peut rapidement se sentir bridé et piégé». Et pour lui, c’est inconcevable. «L’engagement lui fait peur», et il est capable de mettre les voiles du jour au lendemain. Sa priorité, «ce n’est pas l’amour, mais la liberté», affirme Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Les Gémeaux

Les Gémeaux peuvent eux aussi rompre de façon brutale. Selon l’astro love coach, qui tient une chaîne Youtube, ce signe d’Air «peut rapidement se lasser» et aime papillonner, «butiner de fleurs en fleurs». Dirigé par Mercure, planète de la curiosité et de la légèreté, ce natif «a besoin de nouveautés», et on ne peut pas dire qu'il jouisse d'une très bonne réputation en termes de fidélité conjugale. «Il a besoin de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs», note l’experte.

Pour rappel, ces descriptions ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Pour avoir une analyse complète et détaillée, il faut prendre en compte l’ascendant, la Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.