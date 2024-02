Bourg-en-Bresse : La Poste lui livre par erreur 6 kg de cannabis

Un habitant de Bourg-en-Bresse a appelé la police en janvier après avoir reçu un colis de 6 kilos de haschisch par erreur.

Une découverte perturbante. La police a été contactée le 17 janvier dernier par un habitant de la ville de Bourg-en-Bresse (Ain).

Ce dernier avait reçu par la Poste un drôle de colis dans sa boîte aux lettres, soit six kilos de résine de cannabis, comme l'explique France 3 dans un article mis en ligne ce mardi.

Autre fait déroutant, c’est bien son adresse exacte qui était renseignée sur le paquet provenant d'Espagne, sans pour autant mentionner son nom, ou celui d’un voisin direct.

C’est à l’ouverture du paquet qu’il a découvert les deux briques brunâtres soigneusement emballées. Des analyses scientifiques ont confirmé qu’il s’agissait bien de haschisch.

Selon l’OFAST, une agence chargée de coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants, la France compte de plus en plus de livraisons postales de drogues, qui restent difficilement repérables, bien que les envois concernent généralement des colis de plus petites quantités.