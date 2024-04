Basket : le Paris Basketball remporte l’Eurocoupe face à Bourg-en-Bresse

Le Paris Basketball a remporté l’Eurocoupe après sa victoire face à Bourg-en-Bresse (89-81) lors de la seconde manche de la finale de la Coupe d’Europe, ce vendredi 12 avril.

Le Paris Basketball vient d’entrer dans l’histoire du basket français et européen. Le club de la capitale, mené par l’entraîneur finlandais Tuomas Iisalo, a remporté l’Eurocoupe, ce vendredi 12 avril, après s’être imposé lors de la seconde manche de la finale face à une autre formation française, Bourg-en-Bresse (89-81).

Guidés par un trio gagnant TJ Shorts-Mikael Jantunen-Nadir Hifi, respectivement auteurs de 22, 15 et 14 points, les joueurs du Paris Basketball ont su faire face à l'adversité et à la pression appliquée par Bourg-en-Bresse et ses supporters présents dans l'Ekinox.

Un premier trophée européen pour le club de la capitale

Côté burgien, la rencontre a été bien menée lors de la première mi-temps et laissait l'espoir d'un match 3 décisif, avant un effondrement dans la seconde mi-temps (35-46). Annoncé parmi les premiers choix de la prochaine Draft NBA, le Français Zaccharie Risacher a connu une finale compliquée, avec 2 points inscrits en 21 minutes de jeu et un petit 1/4 au tir, dont 0/2 à trois points.

C’EST DE LA FOLIE pic.twitter.com/TyGl5dTQRw — Paris Basketball (@ParisBasketball) April 12, 2024

Désormais invaincus depuis 19 rencontres, les Parisiens ajoutent à leur palmarès une première Coupe d'Europe, moins de six ans après la création de leur équipe, mais surtout, moins de deux mois après le premier trophée de leur histoire, la Leaders Cup.

Cette victoire du Paris Basketball en Eurocoupe marque également l'histoire du basketball français, puisqu'il s'agit de la seconde victoire d'un club tricolore dans la compétition après l'AS Monaco Basket en 2021.