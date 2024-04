Quand le compte X du secrétaire d'État américain confond la Suède et la Suisse

Le compte officiel du secrétaire d’Etat américain a publié un post sur le réseau social X ce mardi 2 avril, annonçant la venue d’Antony Blinken à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, le tout accompagné d’une vidéo, dans laquelle se trouve une carte de l’Europe… Confondant la Suisse avec la Suède.

Si ce tweet a de quoi faire sourire, il s’agit pourtant du compte X officiel du secrétaire américain lui-même Antony Blinken, confondant la Suisse avec la Suède. Alors que ses équipes ont annoncé ce mardi sa venue pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron, dans le but d’évoquer des sujets importants tels que la guerre en Ukraine et la situation en Haïti, ce n’est pas le message que les internautes devraient retenir, mais plutôt une erreur en termes de géographie.

.@SecBlinken is in Paris today to meet with French President @EmmanuelMacron and other leaders. Our continued coordination is essential to tackling global issues — from supporting Ukraine against Russia's aggression to restoring peace and stability in Haiti. pic.twitter.com/AEr2eJUVO7

— Department of State (@StateDept) April 2, 2024