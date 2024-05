Tout savoir sur Baba Vanga, la voyante aveugle bulgare

Une voyante bulgare, devenue aveugle à l'âge de 12 ans, a réalisé un certain nombre de prédictions au cours de sa vie, dont certaines qui semblent se réaliser en 2024. Qui était vraiment Baba Vanga ?

Sous son voile noir, un visage qu'on n'oublie pas. Bien que décédée depuis plus de 25 ans - en 1996 - Vangeliya Pandeva Gushterova, dite Baba Vanga («grand-mère Vanga»), continue d'agiter l'actualité par ses prophéties. La voyante, dont la vie est entourée de mysticité, avait fait des prédictions pour chaque année jusqu’en 5079, dont certaines de 2024 qui semblent se réaliser.

Née en 1911, Vangeliya a grandi à Strumica dans le vilayet de Salonique, une province de l'Empire ottoman aujourd'hui en Macédoine du Nord. Sortie prématurément du ventre de sa mère, elle a souffert de problèmes de santé récurrents durant son enfance. Conformément à la tradition locale, elle n'a pas tout de suite reçu de nom. On préférait alors attendre de voir si le bébé survivait avant de le baptiser.

AVEUGLE à cause d'une tornade

Durant son enfance, son père était un militant de l'Organisation révolutionnaire macédonienne interne à la branche pro-bulgare, qui semblait avoir un fort sentiment d'identité macédonienne locale. Ce dernier a été enrôlé dans l'armée bulgare pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la mère de Vanga est décédée peu de temps après.

Orpheline de son père parti sur le front et de sa mère, Vanga doit alors sa survie à la charité de ses voisins et des amis proches de la famille. Au lendemain de la guerre, la ville de Strumica est cédée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, c'est-à-dire la Yougoslavie. Les autorités yougoslaves ont alors arrêté le père de Vanga en raison de ses activités pro-bulgares. Ils ont confisqué tous ses biens et la famille est tombée dans la pauvreté pendant de nombreuses années.

Son père, veuf, s'est finalement remarié, donnant ainsi une belle-mère à sa fille. En 1923, elle et son père se sont installés à Novo Selo, à quelques kilomètres de Strumica. Mais un tournant s'est produit quelques semaines plus tard. Baba Vanga a été prise dans une tornade, qui l'a soulevée dans les airs pour la projetter dans un champ voisin. Elle a été retrouvée après de longues recherches. Des témoins l'ont décrite comme effrayée et ses yeux, couverts de sable et de poussière, sont alors restés fermés. La jeune de 12 ans venait de perdre la vue.

SECONDE GUERRE MONDIALE ET activités réprimées

En 1925, Vanga a été emmenée dans une école pour aveugles de la ville de Zemun (aujourd'hui en Serbie), où elle a passé trois ans et a appris à lire le braille, à jouer du piano, à tricoter, cuisiner et faire le ménage. Après le décès de sa belle-mère, elle est rentrée chez elle pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. La famille vivait dans la pauvreté et, en 1939, Vanga a contracté une pleurésie (inflammation des poumons). Les médecins étaient alors pessimistes : ses jours étaient comptés mais Vanga s'est tout de même rétablie.

Avec la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie a été envahie et démembrée par les puissances de l’Axe et Strumica est annexée par la Bulgarie. C'est à cette époque que Vanga a commencé ses prédictions. De nombreuses personnes venaient à son chevet, pour la consulter. Le tsar bulgare Boris III lui-même a fait notamment partie de ses visiteurs.

Le 10 mai 1942, la «Nostradamus des Balkans» a épousé Dimitar Gushterov, un soldat bulgare du village de Krandzhilitsa, près de Petrich, ville où ils se sont établis et où elle deviendra célèbre. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la police bulgare et le parti communiste ont tenté dans un premier temps de réprimer les activités de Vanga, mais elle a continué de recevoir nombre de visiteurs.

popularité et visites de grands dirigeants communistes

Peu à peu, la pression policière s'est relâchée et, en 1996, le gouvernement bulgare a mis Vanga, dont la popularité ne cessait de croître, sur la liste de paie de l'État. Selon le journal russe Pravda, elle était assistée de deux secrétaires pour interroger les patients potentiels. Des hommes politiques bulgares et dirigeants de républiques soviétiques, dont le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, la consultèrent. En 1995, elle a même reçu le guérisseur et chef de secte russe Grigori Grabovoi mais elle s'est payée le luxe de le chasser, non satisfaite après lui avoir imposé un test.

Parallèlement à ses activités, la «clairvoyante» bulgare est devenue une «icône» dans les pays de l'ex-bloc communiste. Baba Vanga aurait «prédit» l'élection d'un président afro-américain dans un futur indéterminé, donné la date de décès de Staline, annoncé le démantèlement de l'URSS, les attentats du 11 septembre 2001 et la «présence d'extraterrestres parmi les êtres humains». Si des doutes subsistent sur la véracité de ces événements, selon les informations du Monde, Baba Vanga était secrètement payée par les services secrets bulgares, eux-mêmes annexe du KGB (Services de renseignement soviétiques).

Forte de sa renommée, une église fut construite à Rupite en son honneur grâce à l'argent laissé par les visiteurs. Figure culte de la divination, Vangeliya Pandeva Gushterova es décédée le 11 août 1996, des suites d'un cancer du sein. Lors de son enterrement, en grande pompe, de nombreux dignitaires sont venues saluer, une dernière fois, la défunte. Conformément à ses volontés, Baba Vanga a réalisé, sur son lit de mort, des prédictions pour chaque année jusqu’en 5079, dont celle pour l’humanité de voyager dans le temps en 2304.