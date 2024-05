«Cheese Rolling» : pourquoi un fromage géant va-t-il être lancé du haut d’une colline anglaise ce lundi ?

La «Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake» se déroule ce lundi 27 mai, à proximité de Gloucester, en Angleterre. Cet événement est une course historique, où les participants tentent d'attraper un fromage lancé du haut d'une colline.

C’est l’un des événements annuels les plus insolites outre-Manche. Ce lundi 27 mai, des centaines de personnes participeront à la «Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake», une course où les participants tenteront de rattraper un fromage géant lancé depuis le haut d’une colline.

Cette course, qui se déroule à proximité de Gloucester, en Angleterre, est une coutume remontant à plusieurs siècles. Selon les mythes locaux, elle pourrait dater de l’époque romaine ou serait un rite de guérison païen.

The Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake is an annual event held on the Spring Bank Holiday at Cooper's Hill, near Gloucester in England. Participants race down the 200-yard long hill chasing a wheel of Double Gloucester cheese. pic.twitter.com/6wDKvgJB82

— Time Capsule Tales (@timecaptales) December 30, 2023