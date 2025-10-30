Côtes-d'Armor : un robot-tondeuse devenu fou s'échappe sur une route

Sur les réseaux sociaux, un automobiliste des Côtes-d’Armor a raconté sa rencontre originale avec un robot-tondeuse sur une route départementale.

Une scène insolite. Le mardi 28 octobre, les automobilistes des Côtes-d’Armor ont eu la surprise de partager la route avec un robot-tondeuse en liberté sur une départementale, comme l'a signalé un internaute sur Facebook. L'aventure a ensuite été relayée par Le Télégramme ce jeudi 30 octobre.

«Objet Roulant Non identifié… Le robot tondeuse d’une maison c’est échappé par le portail laisse ouvert, il était perdu le pauvre à la recherche de la moindre touffe d’herbe», a relaté «Fred Le Breton», qui roulait en direction de Plouaret pour faire ses courses lorsqu'il a aperçu l'engin devant un camion.

les internautes amusés

Il a expliqué à nos confrères s'être arrêté sur le bas-côté afin de retrouver l'heureux propriétaire du robot tondeuse égaré. La recherche fut brève, car en face se trouvait une maison avec une pelouse fraîchement taillée et un portail ouvert.

«J’ai donc vite compris d’où venait le robot. Je l’ai arrêté. Heureusement, il y a un gros bouton rouge d’arrêt sur le dessus et en le ramenant chez lui, j’ai pu voir le poste de charge dans le jardin», a-t-il ajouté, en précisant avoir simplement déposé la tondeuse automatique sur la pelouse.

«Si maintenant, en plus des hérissons, on doit surveiller les tondeuses...», a-t-il conclu. Sa publication devenue rapidement virale, cumulant plus de 37.000 réactions, et 7.700 partages.

Parmi les 2.400 commentaires, on peut lire : «Il va voir ailleurs si l'herbe est plus verte», «Merci d'avoir sauvé Wall-E», «Il a été flashé», ou encore «Il n'était pas pucé ?».