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Alsace : quelle est cette mystérieuse boule de feu observée dans le ciel dimanche ? (vidéos)

Sur X, des centaines d'internautes ont posté des vidéos montrant les images de cet objet lumineux. [Capture d'écran / X / @XploraSpace]
Par Pauline Lucas
Publié le

Ce dimanche 8 mars, peu avant 19h, une mystérieuse boule de feu a traversé le ciel d'Alsace. Un phénomène aussi observé en Allemagne, en Belgique ou encore au Luxembourg, qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. 

Un invité surprise. Dimanche soir, peu avant 19h, un phénomène peu commun s'est produit dans le ciel. Une étrange boule de feu a été aperçue en Alsace, mais aussi chez nos voisins allemands, belges et luxembourgeois. 

Sur X, des dizaines d'internautes ont posté des vidéos montrant les images de cet objet lumineux. 

L'hypothèse d'un bolide spatial

Cette boule de feu a même causé quelques dégâts sur son passage : dans la soirée, la police allemande a fait savoir à l'agence de presse locale, DPA, que plusieurs toitures avaient été abîmées par des débris. 

Pour expliquer l'origine de ce phénomène, plusieurs spécialistes ont affirmé auprès de médias européens, qu'il s'agissait du passage d'un bolide venu de l'espace. 

Ce terme désigne un météore très lumineux, c'est-à-dire, un fragment de roche voyageant à travers l'espace, qui pénètre dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse. Avec le frottement de l'air, il chauffe et brille ainsi intensément, avant de se désagréger en plusieurs morceaux, comme une étoile filante. 

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Cette hypothèse n'a toutefois pas encore été confirmée officiellement par des scientifiques. 

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