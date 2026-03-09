Alsace : quelle est cette mystérieuse boule de feu observée dans le ciel dimanche ? (vidéos)

Ce dimanche 8 mars, peu avant 19h, une mystérieuse boule de feu a traversé le ciel d'Alsace. Un phénomène aussi observé en Allemagne, en Belgique ou encore au Luxembourg, qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Un invité surprise. Dimanche soir, peu avant 19h, un phénomène peu commun s'est produit dans le ciel. Une étrange boule de feu a été aperçue en Alsace, mais aussi chez nos voisins allemands, belges et luxembourgeois.

Sur X, des dizaines d'internautes ont posté des vidéos montrant les images de cet objet lumineux.

☄️ L’impressionnant bolide aperçu en France et dans une partie de l’Europe occidentale a été capturé dans le ciel de Rotterdam, sur cette vue du Pont Érasme.



📹 : Rotterdam Make It Happen, sur YouTube. https://t.co/co7lYnEvKPpic.twitter.com/CFQ8CJoaNy — Xplora (@XploraSpace) March 8, 2026

Pays-Bas 🇳🇱: une boule de feu au-dessus du pays, Il s'agit probablement d'un #meteoorite ou un débris spatial qui se consume dans l'atmosphère à environ 100 km d'altitude. pic.twitter.com/AlGJEYpmwE — LesNews (@LesNews) March 8, 2026

L'hypothèse d'un bolide spatial

Cette boule de feu a même causé quelques dégâts sur son passage : dans la soirée, la police allemande a fait savoir à l'agence de presse locale, DPA, que plusieurs toitures avaient été abîmées par des débris.

Pour expliquer l'origine de ce phénomène, plusieurs spécialistes ont affirmé auprès de médias européens, qu'il s'agissait du passage d'un bolide venu de l'espace.

Avez-vous fait un vœu après avoir aperçu la gigantesque étoile filante dans le ciel européen hier soir ? ⭐️



Une énorme boule de feu a traversé le ciel européen hier soir, visible en France, Belgique, Luxembourg et Allemagne.



Il s’agissait d’un bolide : une météore de très… pic.twitter.com/SURfWxx7Jz — Unistellar (@Unistellar) March 9, 2026

Ce terme désigne un météore très lumineux, c'est-à-dire, un fragment de roche voyageant à travers l'espace, qui pénètre dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse. Avec le frottement de l'air, il chauffe et brille ainsi intensément, avant de se désagréger en plusieurs morceaux, comme une étoile filante.

Cette hypothèse n'a toutefois pas encore été confirmée officiellement par des scientifiques.