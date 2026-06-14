Éclipse solaire, pluie de météores… Ces 6 dates où il faudra absolument regarder le ciel cet été

Entre éclipses, étoiles filantes et pleines lunes, l'été 2026 s'annonce riche en phénomènes célestes. Voici les rendez-vous à ne pas manquer pour lever les yeux au ciel.

L'été est la saison idéale pour observer le ciel nocturne. C'est le meilleur moment pour admirer la Voie lactée mais aussi bon nombre de phénomènes célestes spectaculaires, comme une pluie de météores ou une éclipse solaire. Tout ce qu'il vous reste à faire est de lever la tête vers le ciel et de profiter du spectacle.

30 JUIN, 29 juillet et 28 août : les pleines lunes

Trois pleines lunes rythmeront la saison estivale, chacune associée à une tradition. Celle du 30 juin, appelée la Lune des Fraises, marque la période des récoltes. Le 29 juillet, la Lune du Cerf correspond à la repousse des bois chez les cervidés tandis que celle du 28 août, la Lune de l'Esturgeon, clôturera l'été.

12 août : une éclipse solaire TOTALE

C'est l'un des temps forts de l'été. Le 12 août 2026, la Lune passera devant le Soleil, occultant jusqu'à 100 % de son disque dans certaines régions du monde. Le phénomène sera visible en Espagne, au Groenland et en Islande. En France, l'éclipse solaire sera partielle et se produira entre 20h15 et 20h30 selon le lieu où vous vous situez.

Pour l'observer en toute sécurité, il est impératif d'utiliser des lunettes de protection adaptées.

13 août : le pic des perséides

Peut-être l'un des événements célestes les plus impressionnants de l'année. Cette pluie de météores se produit lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète Swift-Tuttle.

Dans de bonnes conditions, il est possible d'observer entre 60 et 100 météores par heure. Le phénomène atteindra son pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août après minuit.

28 août : une éclipse lunaire partielle

Quelques semaines après l'éclipse solaire, une éclipse partielle de Lune sera visible dans la nuit du 27 au 28 août. Environ 90 % de la Lune sera plongée dans l'ombre de la Terre.

Pour l'observer au mieux, choisissez un lieu avec une vue dégagée car la Lune sera basse dans le ciel au moment du pic.

Tout l'été : le triangle d'été

Le Triangle d'été est un astérisme, c'est à dire un groupement d'étoiles facilement reconnaissable, formé ici de trois étoiles brillantes dessinant un immense triangle dans le ciel. Il sera donc facile à repérer et visible la majeure partie de l'été.

Ses sommets sont formés de Véga, dans la constellation de la Lyre, Altaïr, dans l'Aigle, et Deneb, dans le Cygne.

Au début de l'été, le Triangle se situera vers l'horizon tandis qu'à la fin, il sera presque au dessus de nos têtes.

tout l'été : la station spatiale internationale

L'été est la meilleure période pour observer la Station spatiale internationale (SSI). Vous la reconnaîtrez facilement puisque, la nuit, elle traverse le ciel en quelques minutes sous la forme d'un point lumineux très brillant. Les conditions estivales permettent même parfois d'assister à plusieurs passages au cours d'une même soirée.