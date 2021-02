Légendes Pokémon Arceus : tout savoir sur le nouveau jeu switch prévu pour 2022

Dans le cadre des festivités liées aux 25 ans de Pokémon, ses créateurs ont présenté un jeu inédit qui sera lancé début 2022 sur Switch. Baptisé Légendes Pokémon Arceus, celui-ci devrait marquer un nouveau jalon dans la franchise.

A l'image de Pokémon Epée et Bouclier (2019), ce nouveau titre sera un jeu en monde ouvert et se déroulera dans la région de Sinnoh. Si encore peu d'informations ont filtré quant à son aventure, on sait d'ores et déjà qu'il sera possible d'attraper des Pokémon en jettant directement les pokéballs dans le jeu, sans passer par les phases de combats.

Parallèlement, le trio de pokémons de départ sera composé de Brindibou (Rowlet en anglais), Héricendre (Cyndaquil en anglais) et Moustillon (Oshawott). Trois créatures alliées respectivement aux éléments Plante, Feu et Eau.

Basé sur histoire qui prendra place dans un lointain passé de l'univers Pokémon, ce nouveau titre possède également une thématique plus poétique, inspirée de Zelda Breath Of The Wild. Les combats seront toujours présents, même si aucune image de combats entre dresseurs n'a encore été dévoilée.

Parallèlement, un nouveau Pokémon légendaire a fait son apparition, avec Arceus. Un pokémon qui semble inspiré par la mythique licorne. La région de Sinnoh sera au centre de cette aventure. Une zone bien connue des joueurs qui se sont essayés à Pokémon Diamant, Perle (2007) et Platine (2009) sur Nintendo DS. Une région inspirée de l'île d'Hokkaïdo au Japon, très montagneuse et réputée pour son climat très rude lorsqu'arrive l'hivers.

Parallèlement et pour patienter, le studio Game Freak, en charge des jeux Pokémon, a également annoncé le remake des titres Diamant et Perle qui profiteront d'une refonte graphique totale. Deux nouveaux jeux attendus quant à eux pour la fin de l'année 2021 sur Switch.

