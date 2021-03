Jeux vidéo : les français ont passé en moyenne 8h54 par semaine à jouer en 2020

C'était attendu, mais les chiffres le confirment : les Français ont très largement plébiscité les jeux vidéo en 2020. Un marché porté par le contexte sanitaire et les confinements. En atteste le bilan annuel du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), publié ce mercredi et qui fait état de nouveaux records.

Le plus notable est sans doute le fait que les gamers et les joueurs occasionnels ont passé en moyenne 8h54 par semaine devant les écrans de jeux. Un chiffre en hausse de 20 minutes par rapport à 2019 et qui a bondi à de nombreuses reprises durant les mois de confinement. Sur ce chiffre, ce sont les joueurs consoles qui se montrent les plus accros avec une moyenne de 5h35, sachant que ces derniers cumulent souvent leur plaisir sur d'autres machines dont les smartphones et les tablettes qui occupaient les joueurs 5h34 par semaine en moyenne pour se divertir.

Le SELL, qui rappelle que l'Hexagone compte 30 millions de joueurs âgés entre 6 et 64 ans, montre ainsi que 61 % de la population joue, une proportion conséquente dans notre pays, alors que nos voisins se montrent moins gamers. Ainsi, 54 % des Anglais déclarent jouer, 50 % des Allemands, 44 % des Espagnols et 34 % des Italiens.

Un chiffre d'affaires record

Le marché du jeu vidéo français atteint également un nouveau record en dépassant les 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année, un bond de 11 % par rapport à 2019. Si l'on se penche sur les différents écosystèmes, le secteur des consoles est encore celui qui rapporte le plus avec 2,7 milliards d'euros de revenus (un chiffre attendu en raison de l'arrivée des PS5 et Xbox Series), suivi du secteur des mobiles (1,42 milliards d'euros) et des PC Gaming (1,18 milliards d'euros). Dans le détail, le SELL précise que les joueurs ont dépensé en moyenne 108 euros chacun dans l'année, un panier moyen en hausse de 20 euros par rapport à 2019.

Parmi les jeux vidéo les plus vendus cette année, le SELL a également dévoilé un classement révélateur des goûts des Français durant cette année particulière. En volume, FIFA 21 se hisse comme chaque année quasiment au sommet des ventes avec 1,3 million d'unités écoulées. Il est talonné par Animal Crossing New Horizons, jeu phénomène du premier confinement, qui a percé avec plus d'un million de ventes, tandis que Call of Duty Black Ops Cold War dépasse les 660.000 unités.

Toujours aussi fort, GTA V s'est écoulé à plus de 600.000 unités, pas mal pour un jeu publié fin 2013. Surtout, Assassin's Creed Valhalla se hisse en 5e position avec 565.000 unités alors que celui-ci est seulement sorti mi-novembre. Il était toutefois trop tôt pour jugé des performances de Cyberpunk 2077, dont la sortie début décembre ne lui a pas permis d'entrer dans le classement des ventes en volumes, ses résultats seront plus pertinemment étudiés sur l'année 2021.

Parmi les jeux les plus vendus en France, FIFA 21, Animal Crossing New Horizons et Call Of Duty Cold War forment le top 3. pic.twitter.com/Qr3ZM8tNn6 — Nicolas Cailleaud ニコカヨ (@nicokayo) March 3, 2021

Le marché des smartphones a quant à lui profité d'une croissance sans précédent. Selon AppAnnie, qui référence les données du marché mobile, les Français ont téléchargé plus de 2 milliards d'applications sur leurs mobiles et tablettes l'an passé dont 43 % étaient des jeux. Surtout, les jeux mobiles ont représenté 1,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France l'an passé, soit une hausse de 16 % par rapport à 2019.