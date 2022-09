NBA 2K23 : le mode MaCarrière dévoile sa bande-annonce

Mode de jeu préféré des joueurs de NBA 2K23, MaCarrière vient de dévoiler sa bande-annonce sur les consoles Next Gen. Avec le rappeur J. Cole et les musiciens de Dreamville, Bas et Elite, à l’honneur.

Tracer son chemin. NBA 2K23 vient de dévoiler la bande-annonce du mode MaCarrière pour les consoles Next Gen, dont l’histoire débutera après la Draft NBA, et l’urgence pour les joueurs qui souhaitent se maintenir dans la ligue de faire leurs preuves. Tout cela en gérant les activités extra-sportives inhérentes à la carrière d’un joueur professionnel, à travers la musique, la mode, et le monde des affaires.

Le rappeur J. Cole ainsi que les musiciens de Dreamville, Bas et Elite, seront à l’honneur dans NBA 2K23. Le premier apparaitra également en couverture d’une édition spéciale baptisée DREAMER. Pour rappel, le jeu sera disponible à partir du 9 septembre prochain sur les consoles nouvelles et anciennes générations.