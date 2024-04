Doja Cat est la première rappeuse à obtenir six chansons à plus d'un milliard d’écoutes chacune sur Spotify

Doja Cat vient de franchir une étape majeure dans sa carrière, en devenant la première rappeuse dont six chansons ont été écoutées plus d'un milliard de fois sur Spotify.

Historique. La chanson «Paint The Town Red» de Doja Cat a atteint un milliard d'écoutes sur Spotify, ce qui fait d'elle la première rappeuse à avoir six chansons dépassant ce seuil sur la plate-forme de streaming.

Le morceau, qui a été le premier single de son quatrième album studio «Scarlet», sorti en septembre 2023, a été un véritable succès pour l'artiste, se classant à la première place du classement Billboard Hot 100. C'est sa deuxième chanson à réussir cet exploit, après «Say So» en 2020, et sa première chanson solo à y parvenir.

.@DojaCat's "Paint The Town Red" has now surpassed 1 BILLION streams on #Spotify. pic.twitter.com/OyIwBBuWJA — Spotify Streaming Updates (@SpotifyUpToDate) April 30, 2024

Un clip vidéo polémique

Cependant, le clip vidéo de la chanson a suscité la controverse au sein de la communauté religieuse en raison de son imagerie infernale. Doja Cat est représentée avec le corps ensanglanté, arrachant un œil et chevauchant une créature démoniaque géante, flirtant avec la mort elle-même. Certaines scènes la montrent portant des cornes de diable et dansant autour d'un chariot rempli de viande crue et sanglante.

Ses autres succès qui ont également atteint le milliard de streams sur spotify sont «Kiss Me More», «Woman», «Say So», «Need to know», ou encore «Streets».

Par ailleurs, Doja Cat a marqué l'histoire en devenant la première rappeuse à figurer en tête d'affiche du festival Coachella, qui s'est déroulé du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril 2024, partageant la scène avec des artistes renommés tels que Lana Del Rey, Tyler, The Creator et No Doubt.