«Assassin's Creed» : plusieurs épisodes annoncés, dont un au Japon

Plusieurs jeux «Assassin's Creed», dont un se déroulant au Japon, ont été annoncés samedi soir au cours de la conférence Ubisoft Forward.

Les fans ont été entendus. Le Japon féodal sera bien au centre d'un prochain épisode d'«Assassin's Creed». L'annonce a été faite samedi soir, lors de la conférence Ubisoft Forward qui présentait l'ensemble des projets d'Ubisoft.

La vidéo diffusée n'était qu'un simple teaser d'une vingtaine de secondes, mais tous les éléments étaient réunis pour attiser la curiosité. Le maître assassin arbore un look de ninja, se déplace à toute vitesse et en silence sur les toits. Evidemment, à son poignet, on trouve la célèbre lame secrète chère aux fans d'AC. En outre, «Assassin's Creed : Codename RED» sera développé par Ubisoft Québec, le prestigieux studio à l’origine d’Assassin’s Creed Odyssey. Un gage de qualité.

UNE FRANCHISE EN EXPANSION

Lors de cet événement, Ubisoft a annoncé de nombreux autres contenus en lien avec sa franchise phare. D'autres jeux ont été annoncés, avec, dès 2023, un successeur à Valhalla, sorti en 2020. Il sortira d'ailleurs avant «Code Red» et le trailer qui a été montré est alléchant.

Parkour, inflitration, assassinats.



Incarnez Basim dans le Bagdad du IXème siècle !





Assassin's Creed Mirage, sortie en 2023. pic.twitter.com/T1C8xgavQI — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 10, 2022

Baptisé «Assassin's Creed : Mirage», il se déroulera dans le Bagdad du IXe siècle, où l'on incarnera un assassin nommé Basim. Pour cet épisode, les développeurs d'Ubisoft Bordeaux promettent un retour aux sources de ce qui a fait le succès de la saga. Il y aura moins d'éléments de RPG, mais davantage de Parkour et d'infiltration.

Assassin's Creed Mirage, le Japon féodal, la série Netflix, le retour du multijoueur avec le hub Infinity...



De quoi avez-vous le plus hâte ? pic.twitter.com/IiiwOKjmy4 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 10, 2022

Comme à son habitude, Microsoft prévoit de sortir le jeu sur un maximum de plates-formes. Il sera ainsi disponible sur Xbox One, Xbox Series X et S, PlayStation 4, PlayStation 5, et sur PC.

Enfin, une série Netflix est en cours de développement. Ubisoft promet «une adaptation épique», mais rien d'autre n'a filtré. On l'espère en tout cas plus réussie que le film sorti en 2016, qui n'avait pas vraiment convaincu.