PSVR2 : voici les 5 meilleures expériences du nouveau casque VR de la Playstation 5

Le PSVR2, le casque de réalité virtuelle de la Playstation 5, a débarqué depuis quelques semaines. Voici notre sélection des titres à ne pas manquer sur cette nouvelle plate-forme.

Gran Turismo 7 VR MODE

La mise à jour gratuite de la simulation de course automobile est une véritable vitrine pour le casque PSVR2. Alors qu'une trentaine de jeux ou d'expériences sont d'ores et déjà disponibles, le GT 7 développé par Polyphony Digital semble avoir été taillé pour ce nouvel accessoire. Optimisée par Sony, l'expérience est vraiment concluante, avec une très belle impression de vitesse et la sensation d'y être, sans aucune sensation de nausée. Et si vous avez la possibilité d'y jouer avec un volant, c'est encore plus fou.

Horizon CALL OF THE MOUTAIN

Autre titre largement mis en avant par Sony, Horizon Call of the mountain, signé Guerrilla Games et Firesprite, est un must pour tous les possesseurs du PSVR2. Cette invitation à découvrir le monde d'Aloy sous un nouvel angle est une totale réussite. En revanche, ce n'est pas l'héroïne aux cheveux roux que vous incarnerez, mais Ryas, un ancien soldat carja déchu. Avec lui, vous allez découvrir un tout nouveau nouveau gameplay. Il sera notamment possible d'escalader les falaises et de découvrir toute la verticalité du titre.

Resident Evil Village VR Mode

Le mode VR de Resident Evil Village, disponible en tant que DLC gratuit à condition de posséder le jeu original, n'est clairement pas destiné à tous les publics. Si, dans le titre de Capcom, vous incarnez toujours Ethan Winters, qui va tenter de survivre au fin fond des Carpathes, l'aventure en VR procure des frissons comme jamais. Le gameplay a été totalement adapté pour une aventure encore plus immersive. L'ambiance est oppressante, les créatures rôdent et il est vraiment déconseillé de baisser la garde.

Kayak VR

Une des belles surprises du PSVR2. ce Kayak VR du studio Better than life est une ode à la contemplation des merveilles de la nature. Si un mode compétition est bien présent, nous avons très vite préféré le mode Découverte, baptisé «Tour». A l'intérieur, quatre pays à la géographie unique sont à découvrir, avec une ambiance des plus «chill». De jour comme de nuit, avec des effets météo superbes, le dépaysement est total.

Tentacular

Pour terminer l'essai du PSVR2 en beauté, nous conseillont Tentacular, un jeu développé par Firepunchd Games, au concept un peu fou, mais qui tire partie avec malice des possibilités du casque VR et de ses manettes. Vous incarnez ici une pieuvre plutôt maladroite, bien décidée à aider les habitants d'une île. Mais pas facile d'être précis quand on doit manipuler de gigantesques tentacules. Soyez certain qu'il va y avoir de la casse.

Bien évidemment, d'autres titres sont encore dans les cartons et l'année 2023 s'annonce riche en sorties. Pour rappel, le PS VR2 est disponible pour 599,99 €, ce qui inclut le casque, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo.