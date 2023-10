Super Mario Bros. Wonder : on a joué au jeu Nintendo le plus attendu de cette fin d'année

Après le chef d'œuvre Zelda : Tears of the Kingdom au premier semestre, c'est au tour de Super Mario Bros. Wonder de contenter les possesseurs de Switch en cette fin d'année 2023. Un jeu dans lequel nous avons déjà pu nous aventurer, avant sa sortie calée pour le 20 octobre.

Chaque jeu Mario est une merveille et Super Mario Bros. Wonder devrait lui aussi bien porter son nom. Du moins, les premières heures passées en sa compagnie laissent espérer un jeu qui devrait compter comme un nouvel incontournable de la ludothèque Switch. Attendu pour le 20 octobre prochain, le dernier épisode mettant en scène le petit plomier moustachu et sa clique évoque déjà le meilleur des jeux qui ont créé sa légende, et apporte son lot d'idées pour dépoussiérer certains poncifs de la saga.

Depuis son annonce le 21 juin dernier, Super Mario Bros. Wonder (le Bros. est important) a éveillé la fibre nostalgique des premiers joueurs des épisodes des années 1980 et 1990, tandis que son aspect dessin animé n'est pas sans rappeler le dernier film d'animation sorti en salles cette année. Et c'est ce subtil mélange qui confère à cet épisode toute sa fraicheur. Dès les premières minutes, on retrouve ses marques et un récit classique. La princesse Peach, Luigi, Toad, Daisy et notre ami Mario sont conviés à une grande fête par le petit prince Florian au royaume des Fleurs. Problème, l'inénarrable Bowser vient encore mettre son grain de sable et en profite pour subtiliser une fleur prodigieuse qui va bouleverser leur monde.

© Nintendo

D'emblée, l'aventure se lance avec tous les ingrédients nécessaires pour donner une dynamique et une bonne humeur qui ne semble jamais pouvoir vous lâcher. Surtout, ce sont bien les expressions et animations des personnages qui impressionnent. Si Nintendo avait fait évolué son concept de jeux de plates-formes 2D-3D au fil des décennies, ce Super Mario Bros. Wonder est ce qui se rapproche le plus d'un petit dessin animé. Les détails fourmillent parmi les décors, tandis que l'on comprend qu'une tonne de secrets à dénicher nous attend.

D'autant que Nintendo a choisi d'ajouter de nouveaux pouvoirs à la panoplie de nos héros. Si la transformation en éléphant a fait son effet parmi les différentes bandes-annonces déjà publiées, sachez que les pouvoirs de nos petits héros sont divers et tous très utiles. Si cette preview ne permet pas d'en divulguer tous les détails, le jeu regorge ainsi de petits pouvoirs qui permettent de revenir dans les différents mondes et niveaux pour les réaborder sous un autre angle, à la recherche des secrets et trésors inaccessibles ou invisibles.

Un mode multijoueur essentiel

Par ailleurs, le jeux profite à fond du multijoueur (jusqu'à quatre en local). Et il ne s'agit pas d'un mode supplémentaire destiné seulement à amuser amis et famille. Cela fonctionnait déjà très bien, à l'instar de ce que l'on connaissait sur Super Mario Bros. U Deluxe. Mais Nintendo a eu la bonne idée de proposer des niveaux qui impliquent de s'entraider, en local ou en ligne, en s'appuyant sur les compétences de certains personnages. Il s'agira alors de trouver des éléments parfois masqués ou inaccessibles en combinant ses pouvoirs. Un petit plus qui donne donc du sens au côté coopératif et familial du jeu. On attendra bien sûr notre test définitif pour donner notre avis sur ces modes multijoueurs, d'autant que l'atout de pouvoir partager nos aventures en ligne s'annonce parfaitement intégré aux niveaux, mûris et pensés pour être retournés dans tous les sens.

© Nintendo

Et pour parfaire ce tableau déjà sympathique, on saluera au passage le savoir-faire en termes de gameplay et d'inertie de ce Super Mario. Tout répond au poil, en accord avec chacun des premiers niveaux que nous avons pu traverser. Nous émettrons toutefois une petite déception du fait que sur l'ensemble des personnages jouables, de Mario à Peach, en passant par Yoshi, Toad, Daisy, Luigi et Carrotin (l'invité surprise de cet épisode) tous se jouent de la même manière. Un compromis qu'on imagine voulu par Nintendo afin d'uniformiser le multijoueur en ligne. On pense alors à Super Mario Bros. 2 sur NES, où chaque personnage avait droit à son petit atout pour traverser les niveaux. Reste la sensation d'avoir entre les mains un jeu qui compte. On n'a désormais qu'une hâte après ces quelques heures passées en compagnie de Mario, poursuivre l'aventure dès sa sortie le 20 octobre prochain, et explorer les niveaux en quête de challenges.

Super Mario Bros. Wonder, Nintendo, disponible le 20 octobre sur Switch.