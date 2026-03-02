«Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues» : date de sortie, nouveaux personnages, consoles compatibles... Tout savoir sur les deux nouveaux jeux

«Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues», deux nouveaux jeux de la saga principale sont prévus pour 2027, a annoncé, vendredi 27 février, la Pokémon Company, lors d'une diffusion en direct à l'occasion des 30 ans de la célèbre marque.

Ils sont attendus trente ans après les premiers jeux de la franchise. Prévus exclusivement sur Switch 2, «Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues» permettront aux joueurs de retrouver la célèbre mascotte Pikachu et découvrir de nouvelles créatures dans un univers coloré et tropical, promettant d'explorer les fonds marins. La sortie est prévue pour 2027.

Une bande annonce a été dévoilée lors de l'événement. «Développés par Game Freak exclusivement pour Nintendo Switch 2, ces nouveaux titres proposent un monde ouvert à explorer, avec de magnifiques îles balayées par les vents et un vaste océan aux vagues scintillantes», est-il annoncé dans la description officielle.

Dans ce trailer, plusieurs personnages ont fait leur apparition entre le poussin Broussatif, le chien Caloulou et Ogeko le Gecko. Deux Pikachu spéciaux avec des tenues inédites ont également été révélés.

Un nouveau jeu dérivé à venir

Détenue conjointement par Nintendo, le studio japonais Game Freak et l’entreprise Creatures, The Pokémon Company possède la marque Pokémon, qui compte désormais plus d’un millier de créatures différentes.

Nintendo a également annoncé le retour sur Switch des jeux originaux sortis en 1996 au Japon sur Game Boy : «Pokémon rouge feu» et «Pokémon vert feuille».

Jeudi, la série accueillera un nouveau jeu dérivé : «Pokémon Pokopia». Savant mélange des très populaires jeux vidéo «Minecraft» et «Animal Crossing», le titre est attendu sur Switch 2, nouvelle console de Nintendo sortie en juin.

Un phénomène mondial

Né en 1996 sous la forme d'un jeu sur la console portable de Nintendo, Pokémon est rapidement devenu un phénomène mondial.

Déclinés sur de nombreuses consoles et sur mobile, les jeux Pokémon se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires, selon les chiffres fournis par The Pokémon Company et Nintendo.

La franchise s'est depuis étendue à des films, une série animée, et au célèbre jeu mobile en réalité augmentée «Pokémon Go».

La marque Pokémon a généré 12 milliards de dollars de revenus tirés de licences en 2024, d'après le cabinet License Global, soit plus que le géant des jeux Mattel.