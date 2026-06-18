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GTA VI : on connaît la date d'ouverture des préventes

Le 6e épisode de la franchise est le jeu le plus attendu de l'année. [© Rockstar Games]
Par Nicolas Cailleaud
Publié le - Mis à jour le

Rockstar Games a annoncé ce jeudi 18 juin que les préventes de GTA VI s'ouvriront le 25 juin. Le jeu est prévu pour la fin de l'année sur consoles.

Attendu initialement pour la fin 2025 et après plusieurs reports, GTA VI semble préparer son arrivée pour la fin de l'année et les choses s'accélèrent. Ce jeudi, l'éditeur Rockstar Games a annoncé que les précommandes allaient ouvrir le jeudi 25 juin pour les versions PS5 et Xbox Series X et S.

Une annonce qui se place à un peu plus de cinq mois de la sortie officielle, pour l'heure toujours prévue le 19 novembre 2026.

Sur le même sujet «The adventures of Elliot : the millenium tales» : derrière l'hommage, la promesse d'une fable enchanteresse est-elle tenue ? Lire

Les titre est attendu par les gamers du monde entier et ambitionne d'égaler les ventes record de GTA V. Ce dernier a été vendu à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde, selon les derniers chiffres rapportés en mai 2026, et dont la sortie initiale remonte à novembre 2013.

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