GTA VI : on connaît la date d'ouverture des préventes

Rockstar Games a annoncé ce jeudi 18 juin que les préventes de GTA VI s'ouvriront le 25 juin. Le jeu est prévu pour la fin de l'année sur consoles.

Attendu initialement pour la fin 2025 et après plusieurs reports, GTA VI semble préparer son arrivée pour la fin de l'année et les choses s'accélèrent. Ce jeudi, l'éditeur Rockstar Games a annoncé que les précommandes allaient ouvrir le jeudi 25 juin pour les versions PS5 et Xbox Series X et S.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Une annonce qui se place à un peu plus de cinq mois de la sortie officielle, pour l'heure toujours prévue le 19 novembre 2026.

Les titre est attendu par les gamers du monde entier et ambitionne d'égaler les ventes record de GTA V. Ce dernier a été vendu à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde, selon les derniers chiffres rapportés en mai 2026, et dont la sortie initiale remonte à novembre 2013.