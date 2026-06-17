«The adventures of Elliot : the millenium tales» : derrière l'hommage, la promesse d'une fable enchanteresse est-elle tenue ?

Attendu comme le jeu de l'été parmi les fans d'aventure nippone, «The adventures of Elliot : the millenium tales» sort ce jeudi 18 juin sur consoles et PC. Nous avons pu tester en avant-première ce nouveau titre de Square Enix présenté comme un «Zelda-like».

Nous sommes aux portes de l'été et l'envie de partir explorer la nature et ses trésors se fait sentir. Un sentiment que Square Enix a bien compris en proposant ce jeudi l'un de ses jeux les plus ambitieux de l'année offrant tout un royaume à découvrir : «The adventures of Elliot : the millenium tales».

Un titre présenté par les médias spécialisés comme un «Zelda-like». Raccourci contestable, tant il serait réducteur pour l'éditeur japonais qui a produit parmi les plus grands «action-RPG» de l'histoire vidéoludique à l'instar de Secret of Mana, que l'Europe avait pu découvrir en 1994 sur Super Nintendo.

C'est d'ailleurs en hommage à cette ère pixellisée des consoles 16-bits que Square Enix a choisi de développer The adventures of Elliot en misant sur son moteur graphique HD-2D, où les petits sprites se marient à la 3D. Un rendu graphique misant sur la nostalgie et désormais incontournable pour l'éditeur depuis l'introduction d'Octopath Traveler en 2018.

© Square Enix

On y découvre alors le royaume de Philabieldia, dont la paix fragile va rapidement tourner court lorsqu'un artefact permettant de voyager dans le temps tombera entre de mauvaises mains. Un destin funeste qu'il faudra balayer grâce à la détermination d'un seul homme : Elliot. Réputé être un aventurier hors pair, notre héros au chapeau rouge élégant est présenté comme un orphelin qui ne sait rien de son passé.

Et pourtant, la force et le courage qui l'habitent le mèneront dans une odyssée ambitieuse où son voyage à travers des époques totalement différentes offre l'un des scénarios les plus intéressants du producteur du jeu Naofumi Matsushita.

Ce dernier a souhaité une épopée simple à prendre en main pour ne pas freiner l'envie d'explorer du joueur. «Il suffit de dégainer votre épée, d'explorer le monde, imprégnez-vous de l'atmosphère et des changements de chaque époque, et jouez à votre rythme tout en vous familiarisant progressivement avec le jeu et en découvrant de nouvelles façons d'interagir avec son univers», explique l'homme qui a travaillé sur une vingtaine de jeux de rôle chez Square Enix depuis 2010.

Une expérience qui se fait sentir tout au long de cette aventure généreuse et bien rythmée, peuplée de personnages attachants et portée par une orchestration symphonique grandiose.

Surtout, l'équipe Asano (chargée du développement) a choisi d'offrir un gameplay varié. Aux sept armes (épée, arc, lance...) qu'Elliot pourra manier, des éléments de magie viennent apporter plus de profondeur et une touche d'humour offerte par la petite fée Faie qui accompagne notre héros. Le tout accompagné de nombreux défis et énigmes pensés pour ne jamais s'ennuyer, tandis que les joueurs les plus passionnés pourront tenter de découvrir différentes fins alternatives.

© Square Enix

Plaisant et inspiré, «The adventures of Elliot : the millenium tales» tient ses promesses et dépasse même nos attentes. Si l'on doutait peu d'un jeu qui soit au moins réussi, la surprise vient de la profondeur offerte par son aventure. Moins dense qu'un épisode d'Octopath Traveler, son scénario que l'on pensait simple et sage dans les premières heures de jeu, se complexifie à mesure que les voyages dans le temps s'enchaînent pour plusieurs dizaines d'heures d'épopée. Porteur d'espoir dans le royaume de Philabieldia, Elliot possède en lui l'ADN d'un héros qui mérite sa propre saga.

«The adventures of Elliot : the millenium tales», Square Enix, sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.