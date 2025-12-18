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Les Délices d’Italie – raffaele e lorenzo : les saveurs authentiques de la calabre

[Les Délices d'Italie]
Par Portraits d’Entreprises
Publié le - Mis à jour le
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La Calabre tient son Ambassadeur de choix ! Les Délices d’Italie - Raffaele e Lorenzo proposent ce que cette région d’Italie a de meilleur. Des pépites à retrouver sur quelques marchés d’Île-de-France. 

Un parfum d’Italie sublime les marchés d’Île-de-France sur lesquels l’équipe des Délices d’Italie – Raffaele e Lorenzo distille son amour pour les trésors culinaires transalpins. À Nogent-sur-Marne, à Bry-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Chelles, Vélizy, en passant par Saint-Cloud et Croissy-sur-Seine, l’enseigne ambulante propose charcuterie, fromages, huiles et condiments de grande qualité, directement sélectionnés dans la Botte auprès de producteurs de confiance. 

En un mot : Raffaele et Lorenzo proposent ce que l’Italie fait de mieux depuis toujours. On retrouve une trentaine de plats cuisinés dont les irrésistibles lasagnes et cannellonis, sans oublier les formidables tiramisu et panna cotta à savourer avec le café italien, bien entendu.

Sur demande, l’équipe réalise des prestations de traiteur pour sublimer les réceptions : apéritif dinatoire, buffet froid, vin d’honneur ou cocktail. Ou l’art de recevoir à l’italienne. 

Le panettone artisanal s’invite sur les tables de fêtes 

En cette période de Noël, ce sont les panettoni qui tiennent la vedette dans les étalages. Ils sont tous confectionnés de manière artisanale, moelleux, parfumés et dorés, proposés avec des saveurs différentes et originales : pistache, noisette, marron glacé, fruits des bois ou encore limoncello. Cette brioche italienne aux fruits secs fera à n’en pas douter, le plaisir des invités. Raffaele e Lorenzo sont les partenaires des rendez-vous réussis. 

CONTACT

8 bis, impasse Saint-Éloi, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS 

Tél. : 06-23-53-68-99 

Mail : [email protected] 

Instagram : raffaeleetlorenzo

Annonceur : Les Délices d'Italie

[En partenariat avec COM EN RÉGIONS]

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

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