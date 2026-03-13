Novatis : une agence digitale franco-tunisienne qui mise sur la production intégrée pour accompagner les PME

En 2026, si 78 % des dirigeants de PME reconnaissent les bénéfices du numérique selon le Baromètre France Num, le marché digital français souffre d'un déficit de confiance. Entre sous-traitance en cascade et prestations standardisées, il est difficile de trouver un partenaire fiable.

C'est dans ce contexte que l'agence digitale Novatis, implantée entre Paris et la Tunisie depuis 2009, propose un modèle fondé sur la production 100 % intégrée, la maîtrise technique et l'engagement dans la durée.

D'une vision entrepreneuriale à une implantation stratégique

L'ADN de Novatis est indissociable de l'esprit d'initiative de son fondateur. Dès 2009, après un parcours de développeur et de technicien, il crée l'agence avec une vision claire : bâtir un outil de production intégré pour livrer des projets de qualité, sans dépendre de prestataires externes.

Cette ambition a franchi une étape décisive en 2022 avec l'implantation physique de Novatis à Paris. Ce mouvement stratégique visait à se rapprocher du marché français pour en comprendre les codes et y gagner la confiance des entreprises. Après des débuts exigeants, le modèle a prouvé son efficacité : un premier projet, remporté grâce à une structure de coûts optimisée entre Paris et Tunis, a rapidement généré une collaboration durable et validé la pertinence de l'approche. Aujourd'hui, cette double implantation garantit aux clients un cadre contractuel 100 % français, allié à une force de production internalisée et compétitive.

Un modèle de production intégrée à contre-courant

Ce qui distingue Novatis, c'est son choix radical : toute la production est réalisée en interne par une équipe de plus de trente-cinq collaborateurs répartis entre Paris et Tunis. Aucun recours à des freelances ou à la sous-traitance. Il s'agit d'une organisation intégrée où la production est internalisée et pilotée selon des standards de qualité uniques. Dans un secteur qui externalise massivement, Novatis fait le pari inverse pour maîtriser les délais, la qualité et la sécurité de bout en bout. Ce modèle a même convaincu d'autres agences françaises de faire appel à Novatis en marque blanche pour leurs projets techniques les plus exigeants.

Un écosystème technologique propriétaire

Au-delà des services, Novatis a développé ses propres outils. Bison, un ERP et CRM en mode SaaS, est utilisé depuis 2016 par un groupe industriel international. Mailveo, une plateforme d'emailing, et NovaHoster, une solution d'hébergement web qui gère plus de 6 000 sites, complètent cet écosystème. Cette posture de bâtisseur, et non de simple exécutant, permet à l'agence d'accompagner ses clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur digitale, de la conception à l'hébergement.

Un portefeuille international et des collaborations de long terme

Depuis sa création, Novatis a mené à bien plus de deux mille projets, dont 30 % à l'international, pour des PME et des industriels en Europe, Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Cette dimension internationale se reflète dans des collaborations de longue durée. Nicolas Milonas, président d’Acropolis Group, client depuis plus de quinze ans, témoigne : «Son agence est fiable, compétitive et la communication est toujours simple. Novatis a créé ou refondu plus de 10 de nos sites, dont certains en français, anglais et même en chinois.»

Aujourd’hui, Novatis accompagne des PME et des entreprises industrielles dans leurs projets digitaux : création de sites web et de plateformes e-commerce, développement d’applications métiers et optimisation de leur visibilité en ligne. Grâce à son organisation intégrée entre Paris et la Tunisie, l’agence mise sur un modèle fondé sur la maîtrise technique, la réactivité et l’accompagnement dans la durée.

Annonceur : NOVATIS

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.