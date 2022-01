Déco : quelles sont les couleurs tendances pour une cuisine en 2022 ?

La cuisine est au cœur de l’habitat. C’est ici que l’on commence sa journée en petit déjeunant et que l’on se retrouve le soir pour dîner. En matière de déco, quelles sont les grandes tendances qui vont marquer 2022 ? Laurent-Olivier Gros, architecte d’intérieur et décorateur à Paris, revient sur ce qui nous attend cette année.

Au sujet des matières, les revêtements en bois striés à la verticale ont la cote. Des marques comme Superfront ou encore Bocklip – qui s’adapte aux caissons Ikea – en proposent pour les cuisines. Cela tranche avec le sobre qui dominait jusqu’à présent. «On cherche à avoir des cuisines qui ont de la personnalité, qui ressemble plus à une pièce ouverte à vivre» explique l’expert.

Pour le plan de travail, le marbre cède la place au grès (cérame), beaucoup moins fragile et résistants aux taches. En termes de couleurs, le terracota tient la corde. «On peut faire toute la pièce de la même couleur : la crédence, le plan de travail. Cela donne un aspect très contemporain» avance Laurent-Olivier Gros. Les mélanges de couleurs avec du bois sont aussi appréciés. Le tout doit donner de la personnalité à une pièce.

©Bocklip

«D’un point de vue général, on ne veut pas que la cuisine fasse cuisine. On les travaille davantage en prenant soin d’éviter à ce qu’elles ressemblent à du Ikea, on en a trop vu. La pièce doit être maîtresse» analyse le spécialiste. Dans cette idée, les îlots sont mieux travaillés et sont faits à hauteur du plan de travail soit 90 cm, comme une grande table.

Pour l’éclairage, il faut toujours veiller à prévoir deux jeux. Le premier doit être tamisé pour créer une ambiance agréable et ne pas faire concurrence à la pièce à vivre. Le second sera plus fort, plus technique, pour permettre de cuisiner dans de bonnes conditions.

©mike-karlsson-lundgren

Côté électroménager, les fours vapeur combiné four traditionnel ou four à micro-ondes sont devenus incontournables tout comme les caves à vins. Les plaques à induction sont aussi de rigueur avec une hotte intégrée qui présente toutefois l’inconvénient de faire perdre un placard. Le tout doit être encastrable. «On cache tout, il ne faut pas voir que c’est une cuisine» résume Laurent-Oliver Gros.

Laurent-Olivier Gros, architecte d’intérieur et décorateur à Paris