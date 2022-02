Horoscope chinois : qu'est-ce qui vous attend pour l'année du Tigre d'Eau ?

Ce 1er février a lieu le Nouvel An chinois. Le Buffle de Métal laisse ainsi sa place au Tigre d'Eau. Selon votre signe, cet animal aura une plus ou moins bonne influence. Voici ce qui vous attend pour l'année 2022.

Pour rappel, le calendrier chinois s'inscrit dans un cycle de douze années symbolisées chacune par un animal : le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon.

Chaque nouvelle année est aussi associée à l’un des cinq éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau, créant ainsi un système de combinaisons qui revient tous les 60 ans.

«On a d’un côté une énergie céleste, avec l’élément, et de l’autre une énergie terrestre, avec l’animal. Et en interprétant le dialogue entre les deux énergies, on peut prédire de grandes tendances», explique Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie Chinoise.

Pour 2022, c’est donc la combinaison Tigre et Eau qui est à l’honneur. Dans l’astrologie chinoise, le Tigre est «un animal de noblesse lié à la notion de prise de risque, d’agressivité, et au mouvement». Ainsi, le Tigre «n’aime pas être enfermé».

Le spécialiste souligne que cette bête contient du bois, qui symbolise «l’extension et la reprise», et du feu, associé «à l’industrie du spectacle, à la spiritualité, et à la justice divine». Concernant l’élément Eau, il représente aussi «le mouvement, ainsi que les émotions, notamment la peur».

tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Signe de l’année, le Tigre «va avoir les projecteurs braqués sur lui». Pour les personnes ambitieuses et les patrons d'entreprises, 2022 sera de bon augure, affirme Laurent Langlais. En revanche, pour les individus moins dynamiques, qui préfèrent rester chez eux, elle sera moins favorable. «Ils ne vont pas aimer qu’on les sollicite». Il précise que cette année «sera propice à l'introspection» et peut être synonyme «de crise de la quarantaine».

Singe (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Malheureusement, cette nouvelle année ne sera pas du côté du Singe. «C'est le signe le plus défavorisé car c'est l’opposé du Tigre», explique l'expert formé en Asie. Le Singe doit être extrêmement prudent. «Il y a des risques d’accidents donc il vaut mieux éviter les sports extrêmes». Il a également tout intérêt à faire attention «à ses placements». En outre, il conseille au Singe de «faire preuve d’humilité et de dévouement, et ne pas s’apitoyer sur son sort.»

Cheval (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Le Cheval est quant à lui le signe le plus favorisé. Et pour cause, «il reçoit le soutien du Tigre». Ce signe «aura les moyens de ses ambitions et gagner en énergie». Il va se dépasser dans son travail et ses investissements seront prometteurs. Quoi qu'il fasse, «les bonnes étoiles seront de son côté». Après une année 2021 pas forcément facile avec le Buffle de Métal, «il va enfin se rétablir, être en bonne santé», et aura l'occasion de faire de belles rencontres amoureuses.

Chien (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

«L'énergie du Tigre va révéler celle du Chien». Souvent adepte de la procrastination, ce signe «va revenir à la vie, voir ses ambitions se réveiller, découvrir ses talents cachés, et trouver une nouvelle vocation». Sa vie amicale et sociale va prendre un tournant positif, et il fera des rencontres marquantes. C'est une bonne année pour faire des placements, mais «attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre», prévient l'astrologue.

rat (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pour le Rat, «2022 va souffler le chaud et le froid». Ce signe «a envie de changer de vie, d'investir et d’avoir un bien immobilier, mais 2022 est un peu ambigüe». Il aura «des «opportunités financières certains mois», puis «l’énergie de l’année va lui mettre des bâtons dans les roues». C'est pourquoi il faudra «rester flexible». En Amour, les chances de rencontres sont élevées. Si vous êtes en couple, «vous retrouverez une complicité en ayant un projet commun avec votre partenaire».

Buffle (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

A l'honneur l'an dernier, le Buffle peut profiter de cette nouvelle année «pour changer ses mauvaises habitudes et faire le tri dans son cercle d'amis». Selon le maître en Feng Shui, le Buffle est «un animal conservateur qui n’aime pas trop le changement». Pourtant, «il va falloir qu'il accepte d’évoluer car il va passer du statut de victime à celui de vainqueur», affirme-t-il. En sachant que s'il accompagne comme il se doit ce processus de transformation, «il a beaucoup à gagner».

Lapin (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2022 est favorable pour le signe du Lapin à condition «qu'il travaille en équipe. Les indépendants devront fournir davantage d’efforts». Si vous travaillez dans un domaine artistique, «l'année sera très bonne». Pour les Lapins, «c'est une année libératrice au niveau de la parole». Désormais, «le pire est derrière eux. Que ce soit du côté personnel et professionnel, il faut qu’ils expriment leur voix», disent ce qu'ils pensent.

Dragon (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

«Aide-toi, le ciel t'aidera», telle est la devise associée au Dragon. «Il faut sortir de la torpeur de ces deux dernières années, et être plus volontaire, aller au contact des autres, et accepter le changement». De belles rencontres sont à prévoir au cours des douze prochains mois. Cependant, précise Laurent Langlais, «il faut que le Dragon essaie d'être plus philosophe dans sa manière de voir la vie, et de travailler sur le côté asocial».

serpent (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Pour le Serpent, cette année ne se déroulera pas sous les meilleurs auspices. Après le Singe, «c'est le deuxième signe le plus défavorisé». Il fera face à «des oppositions et à des prises de têtes». Mais «il faudra prendre sur soi et se montrer patient». Il conseille aux personnes associées à ce signe de «faire attention avant de signer des contracts». «C’est une année à risque et toutes les batailles ne valent pas la peine d’être menées». Le Serpent doit avant tout «se ménager et s’occuper de lui».

Chèvre (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Les natifs de la Chèvre vivront «une année riche en promesses et positive avec de belles perspectives et évolutions professionnelles». Tout ira également pour le mieux côté coeur. Que les célibataires se rassurent, ils ne le resteront plus très longtemps. Ils pourront compter sur cette année pour trouver leur moitié, voire «leur âme soeur». Et pour les personnes déjà en couple, la passion sera au rendez-vous.

Coq (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

L'année du Tigre d'Eau n'impactera pas de la même manière les hommes et les femmes Coq. Ces dernières auront «beaucoup de chance et la possibilité d'augmenter leurs revenus, ou de changer de société». Leurs homologues masculins auront «des rapports assez tendus avec leurs patrons» et même si leur signe est reconnu comme étant fier et arrogant, ils devront «faire profil bas et éviter d'aller à l’affrontement». Pour les deux sexes, l'amour sera dans l'air.

Cochon (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Le Cochon forme une bonne combinaison avec le Tigre. Ainsi, ces prochains mois s'annoncent bien, et ce, dans plusieurs domaines. «Au travail, l'ambiance sera agréable et ils pourront évoluer». A l'image du Lapin, 2022 sera «favorable aux artistes et stimulera l’inspiration». Ces natifs pourront compter sur leurs amis, et s'en faire de nouveaux, et plus si affinités.