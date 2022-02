Pharrell Williams dévoile son projet d'hôtel «tropical» aux Bahamas

Il a toujours une multitude de projets en cours. Quand il n’est pas en studio pour enregistrer un nouveau titre ou prêter sa voix pour un film d’animation, Pharrell Williams cherche à investir.

Un an après l’ouverture de son premier hôtel Good Time à Miami aux Etats-Unis, l’auteur-compositeur-interprète vient d’annoncer le lancement de la construction d’un complexe hôtelier, cette fois sur une île des Bahamas, a rapporté CNN.

Baptisé «Somewhere Else», ce nouvel établissement fera partie d'Atlantis Paradise Island, un gigantesque club de vacances qui dispose du plus grand casino des Caraïbes. L’ouverture est attendue pour 2024. L’hôtel de Pharrell Williams comprendra 400 chambres et suites, des bars et des bungalows avec studio d’enregistrement.

Quant à la déco, il y aura beaucoup de palmiers, de la piscine au rooftop. Le tout répondant au concept de «modernisme tropical» défendu par l’artiste. Pour mener à bien ce nouveau projet d’hôtel, il s’est associé à David Grutman, entrepreneur spécialisé dans l’hôtellerie et la vie nocturne. Les deux hommes ne visent pas une prestation dans la catégorie «Luxe», un concept qu'ils jugent démodé et à réinventer. Pour l’heure, les tarifs n’ont pas été communiqués.