Voici la ville de France où les gens sont le plus heureux en 2022

En succédant à Annecy, Angers devient, en 2022, la ville de France où les gens sont le plus heureux, selon le dernier palmarès de l’Association des Villes et villages où il fait bon vivre.

Il y fait bon vivre, les gens y sont accueillants, souriants et bienveillants ... Angers, dans le Maine-et-Loire, a retrouvé la première marche du podium après avoir cédé sa place à Annecy (Haute-Savoie) – aujourd’hui deuxième - l’année dernière. Troisième du classement en 2021, la ville figure régulièrement dans le top 5 depuis plusieurs années.

Un succès qui n’a rien d’étonnant pour Christophe Béchu, le maire (LR) de cette commune d’environ 150.000 habitants. D’après l’élu, «c’est une ville à taille humaine» à proximité de la mer et à une heure et demie de Paris, où «les contacts humains sont faciles».

Angers, se hisse à la 1ère place des Villes où l'on vit le mieux dans le classement





Affirmons haut et fort cette douceur de vivre, conservons son attractivité tout en préservant sa taille humaine.

Publié par le Journal du Dimanche, le classement prend en compte 187 critères tels que l’éducation, les transports, les hôpitaux, la solidarité, les loisirs, le temps ou encore l’attractivité immobilière. La commune des bords de Maine correspond ainsi le mieux aux attentes des Français.

Néanmoins, si certains Angevins fiers de ce triomphe n’hésitent pas à venter les mérites de leur ville, d’autres, craignent une soudaine affluence et une baisse de la qualité de vie.

À force de montrer chaque année qu'il fait si bon vivre à Angers nous gagnons en population, les prix grimpent et nous allons être de moins en moins bien...

Le Grand Ouest semble en tout cas bien séduire. Dans le top 20 du classement de l'Association des Villes et villages où il fait bon vivre, on retrouve 14 communes de l’Ouest de la France dont La Rochelle (Charente-Maritime) en quatrième position. Dans le Sud-Ouest, la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) attire également et se classe à la troisième place.