La vente de 200 paires de baskets Vuitton-Nike dessinées par Virgil Abloh totalise 25 millions de dollars

La vente de 200 paires de baskets Vuitton-Nike dessinées par Virgil Abloh a totalisé ce jeudi 25 millions de dollars.

La paire a été vendue en moyenne plus de 100.000 dollars, la plus chère atteignant plus de 350.000 dollars.

Deux cents paires de l'iconique Nike Air Force 1 revisitée par Virgil Abloh, le directeur artistique américain de Louis Vuitton décédé il y a deux mois, avaient été mises aux enchères à 2.000 dollars.

Annoncée le 19 janvier, cette vente organisée conjointement entre Sotheby's et la célèbre marque de luxe française Louis Vuitton était très attendue des collectionneurs de sneakers. Les 200 paires de baskets Nike-Louis Vuitton ont été vendues en ligne au bénéfice d'une œuvre caritative.

Chaque paire a été vendue avec un étui pilote Louis Vuitton au coloris orange emblématique de la marque.

© Sotheby's

«Habillée» de la célèbre toile à damier monogrammée LV aux couleurs marron, blanc et crème, cette mythique Nike Air Force 1 avait été présentée en juin 2021 à l'occasion du défilé Printemps-Eté 2022 Louis Vuitton.

Directeur artistique Homme de la griffe française, Virgil Abloh, styliste américain et roi du streetwear de luxe, est décédé le 28 novembre 2021 d'un cancer, à seulement 41 ans. La maison d'enchères et Louis Vuitton ont indiqué que le créateur avait été associé dans l'organisation de la vente avant sa mort. Les bénéfices de celle-ci seront reversés à la «Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund», une bourse d'étude universitaire accordée aux étudiants d'origine afro-américaine et africaine.

Louis Vuitton inaugurera une exposition présentant les 47 paires originales de la collection Homme Printemps-Eté 2022, dont les détails seront annoncés ultérieurement. Cet événement précédera le lancement commercial des baskets Nike-Vuitton créées par Virgil Abloh qui seront disponibles à la vente en quantité limitée et exclusivement dans le réseau des magasins Louis Vuitton.