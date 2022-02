On a testé le nouveau soin «Jet lag» de Martine de Richeville, l'experte du remodelage

Une séance d’exception pour atterrir en douceur après un long voyage. Experte du remodelage corporel, Martine de Richeville a pris ses quartiers à l’hôtel Costes (Paris 1er), où elle propose «Jet lag», un nouveau soin signature pour réconforter et reconnecter le corps et l’esprit.

Formée à la psychologie, à la médecine chinoise ainsi qu’au massage eurythmique du théoricien autrichien Rudolph Steiner, la praticienne nous accueille dans une cabine intimiste, où avec pour seul outil le pouvoir des mains, elle commence par chasser les tensions localisées sur le haut du corps. Après les trapèzes, Martine de Richeville s’attèle à dénouer la nuque, puis l’ensemble de la zone crânienne en stimulant des points précis.

Parmi eux, ceux de l’oreille externe. L’auriculothérapie permet en effet de traiter différents symptômes causés par les postures inconfortables durant le vol et le manque de sommeil. Ses manœuvres invitent à un lâcher prise total. Après quoi l’experte, qui compte parmi ses clients des stars, s’attaque au bas du corps pour dégourdir les membres. Pour ce faire, elle pratique un palper-rouler pour relancer les circulations lymphatiques et sanguines.

A la suite de ces mouvements, on note une baisse significative de la sensation de jambes lourdes. Dans le même temps, et parce que le corps et esprit ne font qu'un, la spécialiste nous interroge sur nos habitudes de vie, nos états d’âme, et offre une oreille aussi attentive que bienveillante. Puis vient le moment de se mettre sur le ventre pour cibler les zones du dos, des reins et du ventre, afin de relancer le transit intestinal, souvent perturbé avec le décalage horaire.

A la fin de ce nouveau protocole, d’une durée de 40 minutes environ, et qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, les muscles sont détendus, les tissus sont réoxygénés et l’organisme détoxifié. On en ressort à la fois apaisé et plein d’énergie. Ce soin aide à mieux dormir mais permet aussi de bien commencer la journée. En sachant toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’avoir voyagé pour profiter de ses multiples et précieux bienfaits.

Soin Jet Lag, Martine de Richeville, Hôtel Costes, 7, rue Castiglione (Paris 1er), 200 € la séance.