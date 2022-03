Guerre en Ukraine : Gigi Hadid reverse ses cachets au profit des Ukrainiens

Alors que la Fashion week de Paris prend fin ce mardi 8 mars, Gigi Hadid a annoncé faire don de ses cachets en soutien au peuple ukrainien.

Il faut dire que le maintien des défilés dans la capitale, malgré la guerre qui sévit en Ukraine depuis l’invasion russe lancée le 24 février dernier, a fait réagir. Une situation sur laquelle est revenue la mannequin américaine Gigi Hadid sur son compte Instagram.

«Avoir un calendrier fixe pour le mois de la mode signifie que mes collègues et moi présentons souvent de nouvelles collections de mode à des moments déchirants et traumatisants de l'histoire. Nous n'avons aucun contrôle sur la plupart de nos horaires de travail, mais nous aimerions marcher «pour» quelque chose», a ainsi expliqué la jeune femme de 26 ans. Elle a annoncé dans la foulée reverser l’ensemble des cachets qu’elle a touché lors des défilés automne-hiver 2022 au profit d’association venant en aide à ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine mais aussi en Palestine.

Un mouvement lancé par Mica Arganaraz

Elle s’inscrit ainsi dans les pas de son amie et mannequin argentine Mica Arganaraz, qui dès le 27 février a annoncé reverser une part de ses revenus de la Fashion week, lançant un appel à ses collègues pour la rejoindre dans cette initiative. Un message auquel a adhéré Gigi Hadid.

«Suivant les traces de mon ami @micarganaraz, je m'engage à faire don de mes gains des défilés de l'automne 2022 pour aider ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine, tout en continuant à soutenir ceux qui vivent la même chose en Palestine», a fait savoir la top model avant de conclure : «Nos yeux et nos cœurs doivent être ouverts à toute injustice humaine. Puissions-nous tous nous voir comme des frères et sœurs, au-delà de la politique, au-delà de la race, au-delà de la religion. En fin de compte, ce sont des vies innocentes qui paient pour des chefs de guerre et non des chefs. Ne touchez pas à l’Ukraine. Ne touchez pas à la Palestine. Paix. Paix. Paix».

Il y a quelques heures, la styliste Victoria Beckham et son époux David Beckham ont également annoncé avoir fait un don à l’Unicef «au nom de leur famille», appelant ceux qui le peuvent à faire la même chose. Depuis le début des hostilités russes, de nombreuses personnalités se sont engagées personnellement.

Parmi elles, les acteurs américains Blake Lively et son époux Ryan Reynolds ainsi que l’auteur britannique J.K. Rowling ont respectivement promis de doubler jusqu’à un million de dollars et de livres les fonds récoltés par les associations qu’ils soutiennent.