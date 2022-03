Le Marathon des Sables : tout savoir sur la 36e édition de cette course hors norme

Lancée en 1986 par Patrick Bauer, le Marathon des Sables s’est imposé comme une des courses les plus réputées, mais aussi une des plus difficiles, au monde. Les concurrents viennent y parcourir 250 km à travers 5 étapes dans le désert du Sahara. La 36e édition se déroulera du 25 mars au 4 avril.

Pas moins de 1.100 concurrents venus du monde entier – 50 nationalités sont représentées – se trouveront sur la ligne de départ, dont 31% de Français. Le plus jeune concurrent est âgé de 16 ans, l’aîné de la compétition a 85 ans. 20% de participants sont des femmes, avec 10% de marcheurs et 90% de coureurs, avec des variations de vitesse allant de 3km/h à 14 km/h. Le Marathon des Sables peut également compter sur la présence de 420 personnes pour l’encadrement, et de 70 professionnels du médical.

Des conditions très particulières

La grande particularité du Marathon des Sables réside dans l’autosuffisance alimentaire imposée aux coureurs. Aucun aliment n’est fourni. Dans leur sac, les concurrents ont apporté avec eux, pour toute la durée de la course, soupes, pâtes, riz, muesli, gâteau de riz, compote, etc. en format déshydraté afin de limiter le poids dans leur sac où se trouve, notamment, un couchage pour dormir (en plus des autres éléments indispensables). Le soir, les concurrents partagent une des 450 tentes berbères et sahariennes installées pour chaque étape.

Dans le Sahara, les coureurs doivent parcourir chaque jour plusieurs kilomètres sous une chaleur oscillant entre 30 et 45 degrés. De l’eau est fournie en abondance par les organisateurs, ainsi que des pastilles de sel pour compenser les pertes dues à la transpiration. L’équipement est primordial pour affronter la chaleur (casquette, bandana, lunettes de soleil, etc.). Il est également indispensable d’être équipé de guêtres au niveau des chaussures afin d’éviter qu’elle ne se remplissent de sable (et favorisent l'apparition des ampoules).

La sécurité

Être équipé d’une boussole est vital sur le Marathon des Sables. Mais le risque de se perdre est quasi-inexistant aujourd’hui. Le parcours est balisé sur toute sa longueur. Les concurrents sont également équipés d'une balise qui permet à l’organisation de savoir où ils se trouvent à tout moment. Celle-ci est équipée de deux boutons SOS, un en cas de problème non-urgent, un autre en cas de problème vital nécessitant une intervention immédiate des secours.

Les ampoules

Les ampoules sont la raison principale des abandons sur le Marathon des Sables. La préparation des pieds, avant et pendant la course, est primordiale. Le choix des chaussures et des chaussettes est également capital.

L’aventure

Tous les coureurs qui ont déjà arpentés les dunes du Sahara le disent : le Marathon des Sables est plus qu’une simple course, c’est une aventure humaine dont personne ne revient indemne. La course se déroule en plein désert, loin de la civilisation et des zones touristiques. Les concurrents vivent entre eux, et partagent les joies et les difficultés de la course au jour le jour. Ils partagent tous la même galère, avec la fatigue, la chaleur, la faim, le sable, les ampoules, le bivouac, etc.

Les 10 coureurs à suivre

Ahsen Ahansal

Recordman du nombre de victoires sur le Marathon des Sables avec 10 succès, le Marocain Ahsen Ahansal revient sur la course avec un seul objectif : prendre du plaisir.

Rachid El Morabity

Avec 8 victoires à son actif, Rachid El Morabity poursuit son rêve d’égaler les 10 victoires de son aîné. Il devra se méfier de son frère, Mohammed, deuxième lors des quatre dernières éditions. Mais aussi d’Aziz Yachou, le jeune espoir marocain qui a impressionné ses adversaires lors de la précédente édition en terminant à la 4e place.

Mérile Robert

Le Français participe à sa sixième course. Il est monté sur la troisième marche du podium en 2018 et en 2021, un exploit qu’aucun Français n’avait réussi depuis 16 ans.

Laurence Klein

La Française participe à sa dixième course. Elle s’est déjà imposée à trois reprises chez les femmes.

Aziza Raji

La lauréate de 2021 vient défendre son titre. La Marocaine sera la grande favorite de cette 36e édition.

Claude Dartois

Candidat emblématique de Koh-Lanta, Claude Dartois participe à son premier Marathon des Sables. Il sera accompagné par trois autres candidats du célèbre jeu d’aventure de TF1 : Sam Haliti, Alix Noblat et Mohamed Siaaliti.

Mohamed Driss et Claude Leonardi

L’Espagnol Mohamed Driss sera le plus jeune coureur avec ses 16 ans, qu’il fêtera pendant la course en présence de son père, Ismael. Le Français Claude Leonardi, originaire de Corse, sera le concurrent le plus âgé du haut de ses 85 ans, pour sa 10e participation à la course.

Siu Wai Leung

Ce Hong-Kongais de 55 ans s’est retrouvé en rupture professionnelle et sociale après avoir perdu la vue. Il s’est désormais mis au service des autres, et participe à cette course avec l’intention de soulever des fonds pour différentes ONG.

William Goodge

Ex-rugbyman professionnel, ce Britannique s’est lancé le défi incroyable de courir 48 marathons en 30 jours avec l’objectif de lever des fonds pour la lutte contre le cancer, après le décès de sa mère des suites de la maladie.

Paul Templer

Le Britannique Paul Templer a perdu un bras après avoir été attaqué par un hippopotame lors d’une sortie en kayak en Afrique. Il court aujourd’hui pour sa propre fondation en faveur des enfants, qu’il a créé après le décès de sa fille de 15 ans en 2020.