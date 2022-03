Voici le signe astrologique qui serait le plus sexy

Après le signe astrologique le plus charismatique, jaloux, généreux, ou encore sensible, on a souhaité savoir quel serait le plus sexy du Zodiaque.

Et selon l’astrocoach Nathalie Marcot, la palme revient au Scorpion. Magnétiques, ces natifs possèdent généralement un puissant sex-appeal. Signe d’Eau, le Scorpion est connu pour avoir «beaucoup d’intuition, il cerne vite la personne en face de lui», et sait identifier ses désirs.

Dirigés par Mars, planète de la guerre et par Pluton, symbolisant le mystère, les Scorpion «savent jouer de leur corps, ont conscience de leur pouvoir de séduction, et savent l’utiliser», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Autre signe sexy : le Lion. Dirigé par le Soleil, «ce signe audacieux et charismatique aime briller». Les personnes nées sous ce signe savent ce qu’elles veulent et on a un côté dominant.» Le Lion «est sûr de son potentiel et a une assurance stimulante», précise Nathalie Marcot.

Toutefois, cette dernière, qui tient une chaîne Youtube, rappelle que ne sont que des généralités. En effet, pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.