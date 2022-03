Montres : une séduisante collab entre Omega et Swatch

Des planètes bien alignées. Swatch et Omega ont annoncé, ce jeudi 24 mars, une collaboration inédite qui prend la forme d'une collection de montres rendant hommage aux astres du système solaire.

Au total, 11 déclinaisons sont au programme, avec chacune un style bien affirmé. Le soleil a ainsi son propre modèle, dans un jaune très flashy. Idem pour les huit planètes officielles, mention spéciale à Mercure et à Neptune, que l'on adore, auxquelles viennent s'ajouter Pluton et la lune. Avouons-le, avec cette collection Moonswatch, Omega et Swatch frappent juste.

Une collab @omegawatches et @Swatch ? Ça s'appelle la MoonSwatch, 11 modèles sont prévus au total et ça va sortir ce samedi pic.twitter.com/1YIhN0b0Jf — Thomas Liard (@Thomas_Liard) March 24, 2022

le lien entre le Luxe et le Streetwear

Cette collaboration inédite a deux objectifs. Le premier consiste à revisiter la SpeedMaster Moonwatch. Un modèle culte, lancé en 1957, à remontage manuel, connu pour avoir accompagné les astronautes de la mission Apollo sur le satellite de la Terre. Le deuxième objectif : faire le lien entre les marques de luxe et de streetwear du groupe Swatch, avec des produits hybrides qui pourraient permettre de toucher la jeune génération.

Mission accomplie avec ces onze montres, qui seront vendues 250 euros pièce à partir du samedi 26 mars dans une sélection de boutiques officielles. Evidemment, techniquement, ces 11 montres ne bénéficient pas du même degré de complexité qu'une Omega Moonwatch modèle 2022, disponible à partir de 5.700 euros. Ni automatique ni à remontage manuel, la Moonswatch est ainsi un simple modèle à quartz. En revanche, Omega et Swatch ont su soigner tous les détails pour séduire de nouveaux clients. Les 11 sont par exemple dotées d'un boîtier propre, en biocéramique (composé aux 2/3 de céramique pour 1/3 d'huile de ricin), et d'une identité forte à travers de fines gravures et une représentation de chaque astre sur la lunette. Quant aux bracelets en velcro, tous différents, ils apportent une belle touche finale à l'ensemble et invitent à l'aventure.

Collection Bioceramic Moonswatch, Omega et Swatch, disponible le 26 mars, 250 €