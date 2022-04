Astrologie : avec quel signe le Taureau est-il compatible ?

Avec qui les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai ont-elles le plus d’atomes crochus ? Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, le Taureau est particulièrement compatible avec les signes appartenant au même élément que lui, à savoir la Terre.

Plus précisément, ce signe épicurien, qui apprécie «les bonnes choses, les bons plats, les bons vins, et aussi les bisous», peut vivre une belle idylle avec les natifs du Capricorne.

capricorne et taureau

Et pour cause, ces deux êtres sont sur la même longueur d’ondes. Signe de milieu de saison et fixe, le Taureau «aime la sécurité et le confort matériel et affectif».

Il est «très stable» et ne supporte pas qu’on lui change ses habitudes, tout comme le Capricorne. «Leur union va se construire sur le long terme, lentement mais sûrement», affirme la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Cette dernière souligne que le Taureau a également une forte compatibilité avec ses semblables. Ils se comprennent et ont les mêmes objectifs.

cancer et taureau, un bon duo

Dirigé par Vénus, la planète de l’amour, le Taureau forme également un bon duo avec le Cancer, signe d’Eau.

Leur histoire peut se révéler solide et pérenne. Cet animal à pinces a besoin «de préserver son cocon familiale et de se sentir en sécurité», et «l’eau nourrit la Terre», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Le Taureau est «dans le concret et les signes d’Eau dans le rêve». Ils sont assez différents mais ils peuvent très bien se compéter.