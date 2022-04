Burger : Big Fernand lance une nouvelle recette 100% végé

Le marché des produits végé poursuit son développement dans le milieu de la restauration rapide.

L’enseigne française Big Fernand, qui fête cette année ses 10 ans, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau burger sans aucune protéine animale.

Le Gabin débarque donc pour le printemps avec la particularité d’avoir, en guise de steak, une galette de pomme de terre croustillante. Elle a été élaborée avec des œufs et surtout de la tomme de montagne au lait cru. On y trouve également des oignons frits et une sauce au poivre pour relever le tout.

Cette recette éphémère est à découvrir dans l’ensemble des restaurants Big Fernand jusqu’au 1er mai prochain (formule avec frites, boisson et dessert à 21 euros)

Lancé il y a dix ans, Big Fernand est aujourd’hui un groupe important qui compte 61 restaurants principalement en France mais aussi à l’étranger. L’an dernier, il a réalisé un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros.