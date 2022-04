Tourisme : les stations de ski dressent un premier bilan positif de la saison

Un premier bilan optimiste. Après deux années lourdement impactées par la crise sanitaire, les stations de ski françaises ont retrouvé le sourire cette saison.

Alors que les vacances de Pâques marqueront définitivement la fin de la saison 2021-2022, les premières estimations sont positives, selon des professionnels du secteur. Les stations ont pu compter sur le grand retour de la clientèle française, a souligné l'Observatoire National des Stations de Montagne ce mardi, qui évoque une «montée en puissance tout au long de la saison».

Malgré un début de saison troublé par quelques incertitudes liées à l’application du pass vaccinal et l’absence des skieurs britanniques et internationaux, les professionnels sont satisfaits, a rapporté l’Observatoire. Ainsi 30% d’entre eux jugent le niveau de fréquentation plutôt bon et 70% bon, note l’institut. Le ski alpin a, de son côté, «retrouvé son niveau d’avant pandémie», précise-t-il.

Un pré-bilan positif qui s’explique selon lui «par un enneigement plutôt favorable et des conditions météorologiques généralement propices à la pratique du ski, exception faite des Alpes du Sud. Et bien évidemment l’allègement puis la fin des restrictions sanitaires». Sans compter que la présence des vacanciers français a «compensé le plus faible retour de certaines clientèles internationales».

Un bilan définitif en mai

Il faudra toutefois attendre la fin des vacances de printemps pour tirer un bilan définitif, précise de son côté Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM).

«Les chiffres des vacances de printemps seront déterminants dans le bilan global de la saison», explique-t-il, estimant cependant que ceux «de la période hivernale sont un soulagement pour l’ensemble des professionnels».