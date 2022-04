Sandales, mules, plates-formes... Voici les tendances chaussures à adopter ce printemps/été 2022

Glisser ses petons dans le sable chaud, tout le monde en rêve. Mais avant de courir pieds nus sur la plage, voici les grandes tendances chaussures du printemps-été.

Et le choix va être cornélien. Sandales, mules, plates-formes, sabots, couleurs irisées, modèles tressés et bouts pointus se disputent les podiums. A tel point que cet été, il y a fort à parier que l’on ne saura plus sur quel pied danser.

Les sandales ont tous les droits

Tressage, cannage, fines brides, plates ou à talons hauts, les sandales ne cessent cet été d'élargir le champ des possibles. Sans compter qu'elles font la part belle aux couleurs irisées, comme au bronze et au doré.

Les mules deviennent une obsession

Relookées de mille manières, les mules se hissent tout en haut de la liste des envies cette saison. Plates ou à talons, elles sortent le grand jeu et s'imposent comme le modèle à porter cet été.

Les plates-formes encore au top

Déjà plébiscitées cet hiver, les chaussures à plate-forme jouent les prolongations cet été. Modèle phare des années 1970, elle sont cet été «so» 2022.

Les sabots confirment leur grand retour

Un temps boudés, les sabots font leur retour en grâce. Une tendance qui se confirme cette saison encore. Avec leur look bohème chic, ils se déclinent ouverts ou fermés et affolent la planète mode.

Les bouts pointus piquent notre curiosité

«Tu tires ou tu pointes ?» Cette année, l'incontournable interrogation des boulistes ne se pose pas. Les modèles éfilés pointent le bout de leur nez dans toutes les collections.