Voici les 5 meilleures épices pour la santé

En plus d’apporter du goût aux plats, certaines épices regorgent de bienfaits pour la santé. Voici 5 épices à intégrer plus souvent à ses préparations, ou à infuser.

La cannelle

Antiviral et antioxydante, la cannelle, de préférence de Ceylan, est un bon anti-âge. Elle protège les cellules contre les radicaux libres et aide à prévenir les maux de l’hiver, comme le rhume. De plus, elle favorise la digestion, limite les inconforts digestifs et calme les envies de sucre.

Les clous de girofle

Issu des fleurs du giroflier, le clou de girofle est un puissant antiseptique et anti-inflammatoire naturel. On peut l’utiliser pour soulager un mal de dents, soigner des problèmes de peau, tel que l’acné, ou encore les douleurs musculaires et rhumatismales.

La coriandre

La coriandre est surtout connue pour agir sur les troubles de la digestion. Plus précisément, elle aide à lutter contre les flatulences, les ballonnements, et l’aérophagie (accumulation d'air dans le système digestif). Cette herbe aromatique est également riche en antioxydants.

Le gingembre

Le gingembre quant à lui est un excellent allié contre les coups de fatigue et la racine peut aussi s'avérer un bon médicament en cas de nausées. Constituée de shogaol et de gingérol, ce super aliment permet en outre de combattre les inflammations.

Le curcuma

Source de vitamines, le curcuma a plusieurs atouts : il protège les parois de l’estomac, améliore le transit, prévient les maladies liées au vieillissement et aide à réduire le taux de mauvais cholestérol. Cette épice est aussi bénéfique pour le cerveau et les articulations.