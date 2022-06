Horoscope été 2022 : Sagittaire, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Sagittaire (23 novembre - 21 décembre), d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

L’été vous réserve de bien agréables surprises dans tous les domaines. Les compliments fusent et vous dirigerez votre vie d’une main de maître. Si vous avez des envies d’émancipation, foncez ! En juillet, ce sera l’euphorie en amour mais vous manquerez de lucidité. En août, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

AMOUR

Vous aurez la sensation que l'on veut vous mettre la corde au cou. Mais l’arrivée de Vénus stimulera votre ardeur sentimentale et bousculera vos sentiments, vos désirs, et vos rêves amoureux. Durant l’été, vos amours retrouvent leurs repères et vous finaliserez les relations ou les belles rencontres.

Travail et argent

Exit les blocages. A partir de cet été, les choses s'améliorent et prennent de la puissance. Fini les difficultés, Jupiter, votre planète amie, vous apporte la facilité nécessaire pour vous procurer force et confiance. En revanche, écoutez les avis partagés et restez dans la réalité.

Santé

Vous oublierez toutes vos inquiétudes et serez prêt à profiter de ce qui vous maintiendra en forme pour le reste de l’année, ne vous privez pas.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, vous devrez suivre votre intuition, elle sera bonne conseillère. Si vous souhaitez profitez au maximum des bons influx sur votre signe, ne vous posez pas trop de questions et avancez.