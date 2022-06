Horoscope été 2022 : Capricorne, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Capricorne (22 décembre - 20 janvier), d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

Laissez-vous aller à la déraison de ne rien faire, au moins une journée chaque semaine. En juillet, un projet va se concrétiser pour votre plus grande satisfaction. Votre relationnel va prendre de l’ampleur et, en août, vous planifierez votre rentrée avec une détermination hors pair. Attendez-vous à ce que votre carrière occupe votre esprit, même en vacances.

AMOUR

Vos sentiments oscilleront entre actions et désirs. On vous découvrira entreprenant, souhaitant affirmer une vraie relation, vous engager, et même être disposé aux rencontres si vous êtes célibataire. Vous allez donner une place importante à l’amour cet été. Sous la protection de la belle Vénus...

Travail et argent

Des accords solides s’ancrent dans le temps. Et votre ciel astral se révèle très bénéfique face aux événements. Cet été, votre carrière pourrait prendre un beau virage. Tout ce qui était en attente se débloque et vous promet de bons moments. Et de la réussite dans vos projets.

Santé

Des influx stressants risquent de vous gâcher une certaine forme de sérénité, pensez à privilégier de vrais moments de détente.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, ne pensez pas que le destin s’acharne sur vous. Après la pluie vient le beau temps. Les crises passent dans la vie de chacun et elles permettent de mieux repartir dans le positif.