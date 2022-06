Horoscope été 2022 : Poissons, voici tout ce qui vous attend

Amour, santé, travail…Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe des Poissons (20 février - 20 mars), d'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Ambiance

Vous allez profiter pleinement des cadeaux de la vie. L’été se placera sous le signe de l’harmonie grâce à un travail personnel et une remise en question salutaire. En juillet, vous manquerez de discernement. Ne jouez surtout pas votre carrière durant cette période. En août, la tension nerveuse pourrait vous faire somatiser, il est conseillé de prendre des vacances pour vous ressourcer.

AMOUR

Du concret, côté cœur. Vous aimerez avec sérénité et maturité. Vénus dans votre signe vous suivra dans la chaleur de l’été. Certains vous reprocheront votre manque de romantisme et votre détermination à oublier certains préliminaires mais votre été sera terre-à-terre.

Travail et argent

Vous étonnerez, vous surprendrez, bref vous ferez des prouesses dans le domaine des affaires. On viendra vous questionner et s’enquérir de votre fine analyse car l’on sait à quel point votre intuition est un succès. Ce sera le constat de votre entourage. Et ce, à juste titre.

Santé

La reconnaissance de votre talent par votre entourage vous apportera un regain de vitalité et vous fera oublier le stress. Côté forme, ce sera le top.

CE QUE CLAUDE ALEXIS VOIT

Vous êtes protégé, votre ciel astral vous accompagne de belle façon tout au long de cet été 2022, alors faîtes confiance à vos planètes. Ecoutez votre bonne étoile et votre voix intérieure si riche de bons conseils.