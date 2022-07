Euro féminin de football : le prince William et sa fille Charlotte encouragent les «Lionesses» d'Angleterre pour la finale (vidéo)

Le prince William, héritier du trône d'Angleterre, et sa fille Charlotte ont encouragé les joueuses de l'équipe nationale de football qui joueront ce dimanche, à 18h, la finale de l'Euro féminin contre l'Allemagne.

Les «Lionnes», les footballeuses de l'équipe d'Angleterre, vont tenter ce dimanche de glaner leur premier titre européen contre la redoutable d'équipe d'Allemagne, qui essayera de décrocher un 9e titre. Près de 90.000 personnes sont attendues à Wembley (Angleterre) pour assister au choc entre le pays hôte et la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition.

Pour l'occasion, le Prince William, duc de Cambridge et deuxième dans l'ordre de succession au trône, et sa fille, la princesse Charlotte, 7 ans, ont publié un court message vidéo sur Instagram pour encourager les joueuses anglaises : «Nous souhaitons bonne chance aux Lionnes pour ce soir, vous avez déjà fait une superbe compétition et nous sommes derrière vous (...) J'espère que vous allez gagner!»