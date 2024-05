Cyclisme : deux jeunes coureuses renversées par la voiture d’un directeur sportif (vidéo)

Alors qu’elles étaient en tête des Championnats de France féminin U19 de cyclisme, Amandine Müller et Célia Géry ont été renversées, ce dimanche, par la voiture du directeur sportif de cette dernière, qui s’est finalement imposée.

Une très grosse frayeur. Mais finalement plus de peur que de mal. En tête des Championnats de France féminin U19 de cyclisme, organisés, ce dimanche, à Altkrich (Haut-Rhin), Amandine Müller et Célia Géry ont été renversées par la voiture du directeur sportif de cette dernière. L’incident s’est produit à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Amandine Muller (Grand Est) et Célia Gery (Auvergne-Rhône-Alpes) ont été accidentellement heurtées par le véhicule de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes, au 31ᵉ kilomètre de la course féminine U19 des championnats de cyclisme de l'avenir 2024https://t.co/tQH29yyWZk pic.twitter.com/7LHxwEACmO — France 3 Alsace (@F3Alsace) May 12, 2024

Le directeur sportif Julien Guiborel s’est approché de sa protégée pour échanger avec elle. Mais il a mal apprécié la trajectoire et a heurté accidentellement la roue arrière d’Amandine Müller, qui a immédiatement chuté entraînant avec elle Célia Géry. Les deux jeunes coureuses ont finalement pu se relever et repartir. Et Célia Géry a finalement faussé compagnie à sa compagne d’échappée pour s’imposer avec près de quatre minutes d’avance sur Amandine Müller, 2e à l’arrivée. Un succès qui lui a malgré tout laissé un goût amer.

«Je suis contente de gagner quand même, mais j’espère qu’on ne s’est pas fait mal avec Amandine. Je ne pense pas à grand-chose en passant la ligne… C’est dommage qu’il se soit passé ça entre nous deux», a confié Célia Géry.

De son côté, son directeur sportif a présenté ses excuses. «Personnellement, ça me gâche la joie de la victoire. Je m’en serais encore plus voulu si Amandine (Müller, ndlr) n’avait pas terminé 2e. Je ne m’excuserai jamais assez auprès des deux. (…) Je les connais toutes les deux, je m’en veux énormément», a déclaré Julien Guiborel.