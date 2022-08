Astrologie : voici quel signe est compatible avec le Lion

En amour, le Lion, à l’honneur du 23 juillet au 22 août, est particulièrement compatible avec les signes appartenant au même élément que lui, à savoir le Feu.

Les personnes nées sous le signe du Lion (23 juillet et le 22 août) ont plus de chance de s’entendre sur le plan amoureux avec les signes de Feu, notamment le Bélier et le Sagittaire.

Et pour cause, «ces deux signes ont la même énergie que le Lion», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, soulignant qu'ils vivront «une idylle tout feu tout flamme».

La relation sera «passionnée», et «ils vont se challenger, se lancer des défis, éloignant ainsi la routine», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Un Lion forme également un bon duo avec un autre Lion car «ils se comprennent et vont se respecter». Mais entre eux, «c’est tout, ou rien».

Dirigé par le Soleil, le Lion, un signe dynamique et stable, aime briller et diriger. Un caractère affirmé qui ne fait pas peur à la Balance.

Cette union a des chances de bien fonctionner sur le long terme car ce signe d’Air «est souple. Il va s’adapter et se montrer tolérant», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.