Sécheresse : voici les 5 départements où l'eau coûte le plus cher

L'eau est une denrée rare et la sécheresse qui touche la France n'arrange pas la situation. Les départements n'ont pas la même politique tarifaire en ce qui concerne l'eau. Voici les 5 départements où cette dernière coûte le plus cher.

La Guadeloupe

C'est en Guadeloupe que les Français paient leur eau le plus cher. L'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (Sispea) note dans son rapport 2022 que, sur l'île, le prix du mètre cube d'eau est de 6,52 euros.

L'Essonne

L'Essonne, en Île-de-France, est le deuxième département où l'eau est la plus chère au niveau national, et le plus onéreux au niveau métropolitain. Selon le rapport du Sispea, le mètre cube d'eau coûte 5,84 euros aux Essonniens.

Les Côtes d'Armor

Le département breton des Côtes d'Armor est le troisième où la facture d'eau des Français est la plus salée. Selon le Sispea, les habitants du département doivent débourser 5,74 euros par mètre cube.

La Dordogne

A la quatrième place du classement des départements où l'eau coûte le plus cher, on retrouve la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Dans ce département, il faut compter 5,67 euros par mètre cube d'eau.

La Martinique

La cinquième place revient à un autre département d'outre-mer, la Martinique. Sur l'île des Caraïbes, le prix du mètre cube d'eau atteint 5,42 euros.