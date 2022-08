Tâches de café : ces 4 astuces efficaces pour les retirer

Un matin pas vraiment réveillé devant son petit déjeuner ou encore le coup de coude d'un collègue à la pause et c'est la catastrophe : le café se renverse sur les vêtements. Heureusement ces tâches peuvent être effacées, si elle sont nettoyées rapidement. Voici quatre astuces efficaces pour les retirer.

Utiliser un désincrustant

Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont deux produits qui agissent comme des désincrustants. Dans le cas du premier, versez quelques gouttes sur une serviette et frottez celle-ci sur la tâche jusqu'à bien l'imbiber avant de mettre le linge tâché en machine. Pour le second, sachez que le bicarbonate, souvent vendu en poudre, doit être au préalable dilué avec un peu d'eau dans une petite soucoupe ou tasse. Passez ensuite la substance, sans frotter, sur la tâche avant de mettre le linge en machine.

Mélanger du jaune d'œuf avec de l'eau

C'est une astuce de grand-mère qui fonctionne vraiment. Si vous n'avez pas de détâchant sous la main ni de machine à laver, récupérez un jaune d'œuf et mélangez-le dans un bol avec un peu d'eau pour le diluer. Muni d'un torchon, d'une serviette ou d'un linge propre trempez celui-ci dans la mixture. Appliquez-la ensuite sur la tâche en frottant le tissu sans trop insister. Rincez ensuite à l'eau tiède. Répétez l'opération au besoin, jusqu'à ce que la tâche s'estompe.

Laver avec du savon de Marseille

Un bon vieux savon de Marseille peut résoudre bien des tracas en matière de tâches. Humidifiez-le donc et frottez ensuite l'endroit où le café a été renversé. Laissez ensuite se former une croûte sur la tâche en attendant une quinzaine de minutes environ. Une fois la croûte formée rincez-là à l'eau claire avant de mettre le linge en machine pour finir le nettoyage.

Frotter avec de l'amoniaque

Si vous disposez d'amoniaque, sachez que l'usage de ce produit est plus efficace, mais il est à utiliser avec partimonie. Avant tout chose, versez la moitié d'une cuillère de café d'amoniaque dans environ 10 cl d'eau. Mélangez bien. Puis trempez un linge propre avant de tamponner la tâche de café. Vous devriez déjà voir celle-ci s'estomper. Complétez l'opération par un passage au lave-linge.