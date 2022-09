Astrologie : quel est votre animal totem en fonction de votre signe astrologique

Chacun des douze signes du Zodiaque a un animal totem. Tel un guide spirituel, celui-ci est censé nous aider à mieux nous connaître et à mieux appréhender le monde. Il s’apparente également à un emblème protecteur. Voici le vôtre en fonction de votre date de naissance, selon les analyses du célèbre médium et astrologue Claude Alexis.

LE BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL) : le Faucon

Symbole de puissance comme le Faucon, le Bélier est un fonceur. Vous êtes avant tout l’oiseau majestueux qui aime briller en société et toujours en quête de reconnaissance. Habitué à survoler les grands espaces en vainqueur, vous êtes attiré par les postes de pouvoir, là où votre intelligence y fait grande impression. Comme vous, le Faucon se fait reconnaître par sa pugnacité et son charme sauvage. Attention cependant à savoir maîtriser votre nervosité et votre exigence qui pourraient vous desservir, souligne Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance.

LE TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI) : le castor

Travailleur et généreux, le Taureau a pour animal totem le Castor. Ce dernier est un bâtisseur qui a le pouvoir de modifier son environnement. Comme lui, vous adorez avancer, évoluer, mettre en place des projets. Vous attirez les gens par votre regard et cette soif de construire l’amour, le moteur de votre vie. Vous ne laissez personne indifférent et on vous jalouse souvent, tant votre charme est atypique, mais aussi dominateur. Ne soyez pas trop possessif et pensez à laisser aux autres un espace vital pour ne pas les étouffer.

LES GÉMEAUX (21 MAI – 21 JUIN) : le Cerf

Le signe des Gémeaux est un grand communicant ayant pour animal totem le Cerf, symbole de légèreté. Ce cervidé plein d’énergie positive vous envoie des messages de douceur pour vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à cette innocence qui fait de vous l’adolescent du Zodiaque. Le Cerf vous rappelle ainsi qu’il faut être doux avec vous-même et avec autrui. Pour autant, ses cornes majestueuses représentent une défense envers les autres. Sachez trancher et imposer vos choix, voilà le message pour neutraliser le sentiment d’insécurité qui vous habite.

LE CANCER (22 JUIN – 22 JUILLET) : le pic vert

Comme son animal totem, le Cancer est très famille. Vous avez un don pour élever les enfants en leur offrant le meilleur afin de développer leur potentiel, et vous savez cultiver l’amitié et l’amour avec fidélité si l’on a su vous conquérir. Bien sûr, vous pouvez être lunatique et rêveur, mais toujours à gâter vos proches en étant le petit chef de votre tribu. Le pic vert est également un oiseau vif, gai et insouciant, associé à la joie de vivre et à la flamboyance de l’été. Et c’est un animal fidèle.

LE LION (23 JUILLET – 22 AOÛT) : le saumon

De son côté, le Lion, signe qui suscite l’admiration, a pour animal totem le saumon. Ce poisson est un symbole de fertilité et de sacrifice. Ses qualités ? Être rayonnant et capable de s’adapter avec confiance aux situations délicates. Fier, énergique et généreux, votre aptitude à entreprendre et réaliser plusieurs choses en même temps vous offre de belles occasions de nouveauté que vous saisissez avec enthousiasme. Vous êtes aussi insatiable, entêté et exigeant. En acquérant plus de souplesse, vous parviendrez sans nul doute à remonter et redescendre la rivière sans perdre toutes vos forces.

LA VIERGE (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE) : l’ours brun

La Vierge impressionne ses semblables mais elle n’est pas pour autant dénuée de chaleur humaine. Solitaire comme ce natif, l’ours représente cette forme de tendresse qui donne envie de se réfugier dans ses bras rassurants et réconfortants. Il est fiable. Son habitude de solitude au cœur de la nature a su le rendre patient pour atteindre ses objectifs. Aussi, grâce à votre animal totem, on peut avoir confiance, apprécier votre sérieux ainsi que votre modestie, et une forme d’humilité à bon escient qui vous rend attachant.

LA BALANCE (23 SEPTEMBRE – 23 OCTOBRE) : le corbeau

Comme le corbeau, la Balance symbolise l’équilibre, elle joue un rôle d’intermédiaire. Vous êtes doté de dons de prophétie. La spiritualité fait partie de votre vie. Vous adorez discuter jusqu’à plus d’heure des grands sujets idéologiques. Votre idéal ? Être au cœur des choses et des gens. Si votre animal totem, le corbeau, se veut symbole de paix, de sociabilité et de solidarité - ce que vous réussissez à être - vous êtes aussi querelleur, indécis, tête en l’air, et bavard. Essayez de moins parader pour impressionner, et cultivez une forme d’indépendance pour mieux vous porter et vous retrouver.

LE SCORPION (24 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE) le serpent

Symbole de renaissance comme le serpent, son animal totem, le Scorpion est doté d’une grande spiritualité. Parce que vous représentez la force de vie, vous devrez être attentif à la manière dont vous allez dépenser votre énergie. Essayez d’entretenir en vous vos capacités à guérir grâce à l’énergie de la terre et de la nature. Parce que vous symbolisez le renouvellement, faites en sorte de sublimer votre développement personnel dans les moments de mue et de transition. D’autant que le serpent rampant sur la terre vous aidera à garder vos deux pieds bien ancrés sur le sol.

LE SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE – 22 DÉCEMBRE) : la chouette

La chouette, symbole de la raison, est l’animal totem du Sagittaire, un signe qui aime être dans la mouvance. La chouette se caractérise par un mode de vie particulier entre observation et chasse, et surtout un regard immense et lumineux capable de voir de jour comme de nuit. Elle est l’incarnation de la clairvoyance, de l’occulte et du caché. Et le Sagittaire, lucide, aventurier et clairvoyant, est connu pour avoir la faculté de voir ce qui échappe aux autres, mais attention d’en profiter de belle manière.

LE CAPRICORNE (23 DÉCEMBRE – 20 JANVIER) : l’Oie des neiges

Comme l’oie des neiges, le Capricorne est tenace, et soucieux d’atteindre ses objectifs. Symbole de blancheur, l’Oie évoque la pureté et la sobriété. Mais ne vous y trompez pas, elle est aussi une championne de l’organisation et de la persévérance. A l’image de votre animal totem, vous êtes têtu et obstiné, épris autant d’esthétisme, de décoration, de mode que d’engagement sérieux. Si vous avez une idée en tête, vous la poursuivez avec acharnement et aveuglément sans modifier avis, réflexion ou jugement. Attention à ne pas oublier l’essentiel : le temps qui passe. Alors profitez.

LE VERSEAU (21 JANVIER – 19 FÉVRIER) : la Loutre

Comme la loutre, le Verseau est indépendant et tient à sa liberté. Le plaisir, la vie en groupe, la fête avec les autres, voilà ce que symbolise votre animal totem. Mais elle est aussi de nature méfiante, il n’empêche que vous débordez d’un enthousiasme communicatif. En revanche, votre côté un peu égoïste, individualiste et imprévisible, peut déranger vos proches même si votre fantaisie les séduit. Votre épanouissement est lié à un désir contradictoire, vous mêler aux autres et rester indépendant.

LES POISSONS (20 FÉVRIER – 20 MARS) : le loup

A l’image du loup, le signe des Poissons est hypersensible et possède une grande intuition. Chez vous, c’est l’instinct qui prime. Une personne avec le totem du Loup écoute toujours son intuition, c’est ce qui la rend vivante et active. Mais le loup est aussi un prédateur et l’aspect négatif de sa personnalité peut l’emporter et donner ce manque de confiance envers les autres et dans ses propres sentiments. Fiez-vous à votre caractère solitaire et à votre goût de la liberté. Le sauvage qui est en vous saura toujours jauger les situations pour en sortir vainqueur.