Voici le signe astrologique le plus discret

Il n’est pas du genre à se faire remarquer. De tous les signes du Zodiaque, ce signe de Terre est le plus discret.

Parler haut et fort, très peu pour elle. La Vierge «est très discrète», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Réservée, timide et sérieuse, elle fait tout pour éviter «d’être au centre de l’attention et sous le feu des projecteurs».

«Elle n’aime pas se faire remarquer, ni se mettre en avant. Quand elle est observée, elle peut perdre ses moyens, et faire des erreurs. La Vierge est vite intimidée», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Au travail, les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre ne sont pas du genre à monopoliser la parole. Et même au niveau vestimentaire, «la Vierge va essayer de passer inaperçue». A priori, vous ne la verrez presque jamais porter des tenues extravagantes et tape-à-l’œil.

Comme tous les signes de Terre, la Vierge préfère «rester en retrait et dans l’ombre», note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, et rappelle que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut en effet prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.