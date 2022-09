Horoscope : quelle est la réelle signification des «12 maisons», si importantes en astrologie

En astrologie, on parle souvent d’horoscope, d’ascendant, ou encore de maisons. Le Zodiaque est en effet divisé en douze Maisons et chacune d’entre elles représente un domaine bien précis de la vie, permettant de mieux analyser le thème astral du natif. Mais quelle est la réelle signification de ces 12 sections ?

Les maisons astrologiques jouent un rôle essentiel dans la compréhension de son thème astral. Réparties autour de la roue du Zodiaque, elles aident chaque natif à mieux se connaître et correspondent à douze champs de notre exigence. Voici la réelle signification de ces 12 ateliers, selon Mathilde Fachan, auteur du beau livre «Astro Map» (éd. Solar), et créatrice du podcast «Z comme Zodiaque».

La maison I : je suis

La maison 1, qui débute avec la ligne d’ascendant, est l’atelier associé à notre comportement spontané. Elle est liée à l’individualité, à l’égo, la vitalité quotidienne, au dynamisme, à l’apparence, au caractère, au tempérament et aux humeurs que chacun revendique, et que les autres perçoivent également.

La maison II : je possède

La maison II est l'atelier des biens personnels. Elle se consacre à l’avoir : l’argent, la fortune personnelle acquise par ses propres moyens, qu’il s’agisse de qualités ou de labeur. Cette maison est associée à tous les aspects matériels de notre vie, à ce qui permet de nous incarner.

La maison III : je communique

La maison III est l’atelier consacré à notre façon de recevoir et de transmettre des informations. Elle se dédie à notre communication, à nos échanges verbaux et écrits avec notre entourage proche. Elle nous renseigne notamment sur notre manière de prendre part aux discussions, l’éveil de notre intellect, ou encore de notre soif de connaissance et d’apprentissage.

La maison IV : je ressens

La maison IV est consacrée au foyer et à la sécurité intérieure. Elle correspond à nos origines, notre hérédité, nos parents, à la mémoire de nos ancêtres, à notre récit familial, mais aussi à l’endroit et l’environnement où nous avons passé notre enfance, où nous avons passivement reçu une éducation, des valeurs, des traditions, un socle et un héritage culturel.

La maison V : j’aime

La maison V est consacrée à nos plaisirs et à nos créations. Cet atelier concerne tout ce qu’on fait par amour pur, c’est-à-dire pour la beauté du geste, pour son propre plaisir ou le plaisir de ceux que l’on aime. Elle représente le monde récréatif (les fêtes, les jeux, le sport, les aventures amoureuses, le bien-être, l’excitation des vacances...), mais aussi le monde créatif (conceptions artistiques et inspirations intellectuelles), et procréatif (avoir des enfants par exemple).

La maison VI : je sers

La maison VI est l’atelier consacré aux services (qualités que l’on met au service d’autrui), aux corvées quotidiennes et à la santé. Elle se dédie à la mission portée par notre potentiel, nos talents et nos qualités. Cette maison concerne le cadre dans lequel on peut s’employer à être utile, à notre rythme cérébral, notre hygiène de vie (sportive et alimentaire), mais aussi ce qu’on estime être notre raisonnable devoir, même si cela doit nous embêter un peu.

La maison VII : nous sommes

La maison VII est l’atelier consacré à nos associations et à nos collaborations. C’est la maison des unions, des mariages, des contrats et tout ce qui peut nous amener à nous lier et à collaborer avec un autre individu. Elle nous invite à partir à la recherche de personnes qui pourront complémenter nos manques.

La maison VIII : nous (dé)possédons

La maison VIII est l’atelier consacré aux biens qu’on nous lègue et dont nous allons hériter. Elle se dédie à nos transformations, à notre manière de traverser les crises, de mourir pour mieux renaître, de détruire pour mieux reconstruire. Cette maison est l’atelier de notre dématérialisation : il s’agit ici d’abandonner ce qu’on a été, de laisser sa mue ou sa chrysalide afin de traverser une crise ou un bouleversement.

La maison IX : nous explorons

La maison IX est l’atelier consacré à notre spiritualité et à nos voyages. Dans cette maison, notre conscience noue des dialogues avec de lointains horizons de deux manières possibles, en introversion et en extraversion. En introversion, il s’agit des connaissances que l’on peut acquérir sur le monde : philosophie, religion, spiritualité… Et en extraversion, cette maison peut nous amener à voyager à la rencontre de cultures étrangères.

La maison X : nous réalisons

La maison X est l’atelier consacré à notre accomplissement public, social et professionnel. Elle se dédie à notre place au sein du collectif, à notre destin au sein de la société, à notre carrière, à nos entreprises au sens large. Elle renseigne sur la nature de nos ambitions, mais aussi les actions nécessaires à entreprendre et les responsabilités indispensables à leur achèvement.

La maison XI : nous partageons

La maison XI est l’atelier consacré à nos soutiens et à notre dynamique dans le collectif. Elle se dédie aux relations amicales dans lesquelles nous ne projetons pas une part si personnelle ou intime de nous-même : il s’agit de notre place, de notre rôle à jouer dans les projets collectifs (participation au sein d’associations, d’organisations humanitaires, de syndicats…), ainsi que notre dynamique au sein d’un groupe d’amie, d’une confrérie, d’un sororité, ou d’un club.

La maison XII : nous nous abandonnons

La maison XII est l’atelier consacré à notre lâcher-prise. Elle clôt le cycle d’une vie entière, représente l’ultime étape pour que la roue du zodiaque soit complète. Ce dernier atelier se consacre à accepter notre non-productivité. Il y a des moments dans la vie où notre marge de progression et d’accomplissement se réduit considérablement : il ne sert plus à rien d’agir, ce qui a été fait ne peut être poursuivi davantage.