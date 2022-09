Les 7 plus beaux lacs à voir au moins une fois dans sa vie

Les vacances ont pris fin pour un grand nombre de Français. Afin de s'évader encore un peu et de préparer ses prochaines escapades, voici sept lacs impréssionnants qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Rose, turquoise, au pied du mont Fuji, perché sur l'Altiplano bolivien ou encore niché au cœur des montagnes européennes, cette sélection subjective de lacs d'eau douce ou salée méritent tous le détour.

le Lac powell (Etats-Unis)

Un décor surréaliste. Entre l'Arizona et l'Utah, le lac Powell surprend avec ses paysages uniques au monde. Bordé de promontoires rocheux rougeoyants et offrant une foule de ramifications, au point que les deux rives ne sont parfois éloignées que de quelques mètres, ce lac artificiel s'étend sur 300 kilomètres. Il a été créé en 1963 sur le fleuve Colorado avec la construction du barrage de Glen Canyon et constitue la seconde plus grande réserve d'eau des Etats-Unis.

le Lac rose (Sénégal)

Un phénomène bluffant. Situé non loin de Dakar, au Sénégal, le lac rose est connu à travers le monde pour sa couleur si particulière. Coupé de l'océan Atlantique par une bordure de sable, il doit son coloris rose vif à des microalgues qui développent un pigment pour se protéger de sa concentration de sel extrêmement élevée.

le Lac d’Annecy (France)

Un cadre spectaculaire. Entouré de massifs montagneux, le lac d'Annecy, en Haute-Savoie, n'est autre que le deuxième plus grand lac d'origine glacière de France et s'étend sur plus de 14 kilomètres. Avec ses eaux cristallines, il est réputé pour être l'un des lacs les plus purs d'Europe.

le lac Kawaguchi (Japon)

Un point de vue magique. Situé dans la région des cinq lacs du mont Fuji sur l'île d'Honshū, Kawaguchi doit sa réputation à la vue qu'il offre sur le plus emblématique des volcans japonais, qui se reflète dans ses eaux. C'est d'ailleurs le point de départ de l'ascension de cette montagne sacrée.

Le Lac de Côme (Italie)

Un décor magique. C'est l'un des lacs italiens les plus connus. Une réputation que le lac de Côme doit à son cadre majestueux. Entouré de montagnes, bordé de villas spectaculaires à l'instar des célèbres demeures Carlotta, Balbianello ou encore Melzi, et de villages accrochés à ses flancs, il incarne à lui seul la dolce vita.

la Laguna Colorada (Bolivie)

Des contrastes à couper le souffle. Situé sur l'Altiplano bolivien dans le salar d'Uyuni, la laguna Colorada (lac coloré) figure incontestablement parmi les lacs les plus surprenants au monde. Cette étendue d'eau salée de couleur rouge rose, culminant à plus de 4.000 mètres d'altitude, se détache au milieu d'un paysage de bout du monde.

LE Lac Peyto (Canada)

Un bleu incroyable. C'est l'un des six lacs du parc national de Banff, site naturel incontournable de l'ouest canadien. Moins connu que le lac Moraine ou Louise, ses voisins, Peyto fait sensation avec ses eaux turquoise dignes des Caraïbes, enchâssées dans les rocheuses et ourlées de sapins verts.