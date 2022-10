Astrologie : voici les signes qui verront leur vie bouleversée avant 2023

La fin de l’année 2022 s’annonce mouvementée pour certains natifs. Voici les signes astrologiques qui verront leur vie bouleversée avant 2023, selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Parmi les douze signes du Zodiaque, cinq verront leur vie bouleversée ces prochains mois, de manière plus ou moins favorable, d’après les analyses de l’astrologue et médium Claude Alexis. Cinq autres seront particulièrement chanceux, tandis que deux autres, le Taureau et le Lion, connaîtront la «quiétude et la plénitude», affirme le spécialiste, auteur du livre «Que se passera-t-il en 2023 ?» (éd. Exergue Pierre D'angle).

Ces 5 signes verront leur vie bouleversée avant 2023

Gémeaux (21 mai - 21 juin)

Avant tout, vous souhaiterez trouver un nouveau sens à votre vie. Une transformation profonde de votre psychisme et une prise de conscience sont en marche pour ne plus brûler les chandelles par les deux bouts, et prévoir un peu plus les choses. La liberté d'action est un trésor mais la désorganisation peut dilapider votre richesse et vous rendre esclave des contraintes que vous aviez fuies. Vous souhaiterez planifier et organiser un peu plus votre vie afin de ne pas vous retrouver perdu et sans repères. Ne vous éloignez pas des personnes bienveillantes et tenez vos engagements, alors tout ira bien.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Les relations toxiques, c’est terminé. Une chose est sûre, il ne sera plus question d’être dans la souffrance. Et les planètes vont vous aider à vous affirmer et à prendre des responsabilités que vous n'auriez pas osé imaginer il y a quelques années encore. Aussi, n’hésitez pas à oser entreprendre et vous mettre en avant. Avec vos meilleurs soutiens planétaires du moment, cela pourra vous permettre d’accroître votre intuition, de vous rendre encore plus proche des gens et montrer de quoi vous êtes capable. Mettez de côté vos raisonnements rationnels et votre cérébralité, et laissez parler votre cœur, votre générosité.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

La fin d’année s’annonce difficile et turbulente. Il faudra songer à ne pas trop en faire sur le plan professionnel, ou bien, à l'inverse, être dans l’excès de confiance en faisant preuve de suffisance, car une belle planète s'en charge déjà pour vous. Vous pourrez fédérer beaucoup plus de monde autour de vos activités et vos projets, à condition d’accepter la transformation. Si vous êtes seul, n'hésitez pas à sortir et à vous aérer, vous verrez que spontanément vous recommencerez à plaire grâce à votre pouvoir de séduction inné. Oubliez vos conflits intérieurs, ouvrez-vous aux autres, et modérez vos pulsions.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Tout va changer. Cette fin d’année 2022 sera le moment des grandes décisions. Avec une priorité : voyager encore et encore. Ainsi, dès le début de l'année 2023, vous aurez planifié vos vacances pour le reste de l'année. Mais attention à surveiller le plan professionnel et vos affaires familiales. Veillez à bien réfléchir avant de vous engager ou de signer un nouveau bail, un nouveau contrat de travail, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Votre signe de feu vous encourage à tout faire pour sublimer votre quotidien. Oui, mais l’heure n’est peut-être pas venue de tout quitter sans penser aux conséquences. Revenez à la réalité pour prendre les bonnes décisions.

Verseau (21 janvier - 18 février)

Votre souhait ? Trouver le bonheur, sinon rien. Vous pourriez vous rapprocher de personnes plus matures que vous. Ou d'un ami en qui vous aurez toute confiance. Une personne qui saura vous épauler et vous apporter son soutien pour vous permettre de canaliser votre formidable énergie si communicative, et la rendre très constructive. Comme vous êtes doté d’une grande intuition, vous saurez flairer les bonnes affaires et vous mettre en valeur dans des projets ambitieux et vous serez prêt à fournir un énorme travail pour atteindre vos objectifs. Multipliez les activités et les rencontres, et soyez réceptif à une relation improbable.

de la chance à tous les niveaux pour ces 5 signes

Bélier (21 mars - 20 avril)

Bienvenue aux coups de pouce du destin. Ce sont les loisirs, les rencontres amoureuses, les activités créatives et sportives, et la chance pure qui seront à l’honneur. Si vous êtes seul, mettez toutes les chances de votre côté pour vous mettre en évidence et la chance vous sourira. Et n’hésitez pas à gratter de temps en temps un ticket ou à noircir une grille de loterie, le gros lot est peut-être à portée de main. Profitez de cette fin d’année pour améliorer vos conditions de vie car, dès 2023, la chance ne vous quittera pas et se déplacera plutôt sur la sphère professionnelle, ce sera le moment de vous épanouir dans ce secteur. Mariage, achat immobilier, déménagement, tout vous sera permis.

Cancer (22 juin - 22 juillet)

Tout vient à point à qui sait attendre. Et pour vous, le grand moment est arrivé. En cette fin d’année, vous pourrez autant gérer vos contraintes financières que vous épanouir dans le domaine professionnel avec plus de responsabilités. Essayez de regarder la situation sous un jour nouveau en laissant tomber vos vieux dogmes sans renoncer à l'essentiel de vos valeurs, vos rêves et vos idéaux. Dès la première partie de l’année 2023, profitez-en pour vous consacrer aux opérations financières qui seront largement favorisées. N’hésitez pas côté cœur à consolider les liens qui vous unissent à votre partenaire.

Balance (22 septembre - 22 octobre)

Les grands changements arrivent dans votre vie. Et les flèches de Cupidon ne vont pas vous épargner en cette fin d’année. L’amour est au rendez-vous, ne le laissez pas passer. Une relation que vous aviez prise à la légère ou pour une simple amourette pourrait prendre un tournant plus passionné avec tous les ingrédients d’engagement et d’euphorie sentimentale. Si vous êtes en couple, vous pourriez consolider votre relation, si vous êtes célibataire, tout est réuni pour vous faire explorer de nouveaux horizons amoureux. La chance vous sourit afin de vous permettre un épanouissement harmonieux, comme vous aimez. Envisagez le futur à deux sans réserve, ni appréhension.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)

De la chance et de la nouveauté. Il faudra accepter la symbolique de se laisser mourir pour mieux renaître avec une énergie nouvelle. Faire le dos rond devant toute cette pluie de difficultés et ce vent de bonheur qui soufflera ensuite dans votre vie. Vous aurez toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ et réorienter votre vie dans la direction que vous voulez. Evitez de vous accrocher à vos certitudes ou à ce qui n'existe déjà plus. Privilégiez les activités qui mettront en valeur votre sens de l’organisation. Et, côté finances, dormez sur vos deux oreilles. Croyez en la vie, ayez confiance et sortez de votre réserve pour répondre à vos envies.

Poissons (19 février - 20 mars)

Dès la fin de cette année, vous devriez émerveiller les gens qui rechercheront à votre grande surprise votre compagnie. Votre humanité et votre gentillesse, souvent raillées dans le passé, seront saluées. N'hésitez pas à croire en votre intuition, votre créativité et vos rêves. Appuyez-vous sur vos planètes amies pour réaliser vos idéaux et faire émerger à la surface des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Et si certaines personnes vous trouvaient parfois étrange, c’est le moment de sortir de votre bulle pour rêver à l'abri des mauvais esprits. Vous aurez toutes les opportunités pour briller et obtenir la confiance et le respect de votre entourage. Côté finances, attention à vos dépenses.

Plénitude et quiétude pour ces 2 signes

Taureau (21 avril - 20 mai)

Les planètes vous protègent et vous apportent aide et complaisance. Vos projets aboutissent, l’harmonie vous entoure. Cependant, il faudra éviter de céder à la facilité et la suffisance, cela pourrait vous valoir une mauvaise surprise si vous êtes trop négligent concernant vos affaires, et que vous ne prenez pas garde de mettre de l’ordre dans vos papiers administratifs. En fin d’année, ce sera le moment propice pour voir les choses en plus grand dans de nombreux domaines : que ce soient vos amours, votre argent, comme vos activités créatives. Poursuivez vos objectifs avec la ténacité qui vous caractérise.

Lion (23 juillet - 22 août)

Vous terminez 2022 dans une belle réussite. Fier de vos actes et conscient que tous vos efforts et votre travail ont porté ses fruits. Et 2023 va être une excellente année. N'hésitez pas à oser et provoquer la chance. Les Lion sont généralement pleins de confiance et d’ambition mais si, en revanche, vous avez déjà naturellement énormément confiance en vous, n'agissez pas à l'excès. Les planètes bien disposées envers vous comme garde-fou devraient veiller à ce que vos actions et vos comportements soient pondérés. En résumé, tout va bien. Gardez cette belle autorité de chef de tribu à rassembler votre famille.